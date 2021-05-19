Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! Ali Babacan'ın ihaneti sonrası yeniden ifşa oldu: İşte kirli ittifakın kronolojisi





Avrupa Zaman gazetesinin eski Yayın Müdürü Mahmut Çebi ise "Yeter artık diye sesleniyorum ve TAMAM diyorum" paylaşımında bulundu.

Zaman gazetesinin eski Danimarka temsilcisi Hasan Cücük de "TAMAM" ifadelerini kullandı.



İzmir'de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede firari sanık olan, FETÖ'cü Kanaltürk ve Bugün TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros da "İki hafta sonra gündemi belirledi, muhaliflerine slogan vererek TAMAM" paylaşımında bulundu.

Aynı konuda Ergun Babahan ve Can Dündar da paylaşım yaparak CHP öncülüğündeki ittifaka destek verdi.



"ABDULLAH GÜL'Ü ÇATI ADAY GÖSTERMEMİZ İSTENDİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "HDP'nin de içinde yer aldığı; İYİ Parti, CHP ve SP'nin de biraraya gelerek hepimizin Abdullah Gül'ü çatı aday göstermemiz istendi"

BABACAN: TAM ORTASI, GÖBEĞİNDEYDİM. GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYİM

Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını belirterek, "Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" dedi.

Ali Babacan; "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabi ki vardım" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan; "Abdullah Gül'ü kim teklif etti?" sorusuna, "İsimler belli. Çok şey yapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" dedi.