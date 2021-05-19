Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! Ali Babacan'ın ihaneti sonrası yeniden ifşa oldu: İşte kirli ittifakın kronolojisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, AK Parti Ankara Milletvekili iken 3 Mayıs 2018 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için imza verirken, aynı anda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde başlayan CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ittifak çalışmalarının kronolojisi ortaya çıktı.
CHP, İYİ PARTİ, HDP VE SAADET PARTİSİ'NDEN ORTAK ANAYASA ÇALIŞMASI
CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 2018'de ortak anayasa çalışması yaptığı bildirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018'de Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin Anayasa değişikliğinde hangi ilkelerde uzlaşabileceğinin çalışması yapıldı. Bu çalışmayı yapanların başında İbrahim Kaboğlu vardı. Bu ilkeler çerçevesinde Anayasa çalışması yapılacak. Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni şu anda elimizde var" dedi.
Sözcü Gazetesi'nde "İttifakın yeni anayasası hazır" başlığıyla yer alan haberde ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı olarak çalışma yaptık. Mutabakat metni elimizde" ifadelerine yer verilmişti.
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapma kararı aldı.
CHP, 24 Haziran seçimleri için 5 ilde 6 milletvekili adayını Saadet Partisi'ne ayırdı.
Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karaduman CHP tarafından Konya 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi.
Saadet Partisi Güngören belediye başkan adayı olmuş olan Abdülkadir Çelebi CHP'nin Trabzon listesinde yer aldı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Saadet Partisi İstanbul 3. Bölge 1. sıradan aday gösterildi
CHP-İYİ PARTİ-SP VE DP İTTİFAKINA HDP VE FETÖ'DEN AÇIK DESTEK
8 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman kenara çekiliriz" açıklamasına ithafen Twitter'da "Tamam" etiketiyle kirli bir algı hareketi başlatıldı
CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kampanyaya destek verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Vakit TAMAM!", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "24 Haziran'da bu iş TAMAM", İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener "Göklerden gelen bir TAMAM vardır" ve Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "TAMAM İnşallah!" ifadeleriyle tek potada buluştu.