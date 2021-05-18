CHP'nin terörün siyasi ayağı HDP'ye bakanlık vaadine sert tepki: Kandil'e bakanlık verenin siyasi kandili söner!



Ne imiş?

Dursun Çiçek'e göre sicili temiz, PKK ile bağlantısı olmayan HDP'li birine bakanlık verilebilirmiş.



Gürsel Tekin için de "TBMM'de başkan vekilliği yapan bir insan neden bakan olmasınmış?" Bu mantık örgüsünde hem sakatlık söz konusu hem de gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesi.

1- PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP'nin, siyasi ve adli sicilini CHP temizleyemez.

2- Kürt kökenli seçmenlerin oyunun asli ve tek sahibini HDP gibi sunmak gerçeğe aykırı olduğu gibi ileride önü alınamayacak taleplere meşruiyet kazandırır ki bu da tehlikelidir.

3- HDP'de, Kandil'den onay almamış bir milletvekili bile bulmak imkansızdır.

4- "Dostlarla iktidar (!)" arayışındaki CHP'nin ortada fol, yumurta yokken, siyasi ulufe dağıtmaya başlaması, milletin ferasetinde hak ettiği karşılığı bulur.



Özetle...

HDP ile politika yapmak, Kandil'le pazarlığa oturmakla eş değerdir. Kandil'e bakanlık vermeye kalkanın, siyasi kandili sönüverir!

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CHP'DEKİ SKANDAL İTİRAFLARA SERT TEPKİLER;



"REZALETİN SON PERDESİ"

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay: CHP terör örgütünü iktidara taşımak istiyor. İYİ Parti de sessiz kalarak CHP ile aynı noktada buluştu. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri HDP ile gizli ya da açık, dolaylı ya da dolaysız her şekilde ittifak halinde. Seçimlerde de HDP'yi Meclis'e taşımak için gayret gösterdiler. CHP'nin HDP'ye hamilik yaptığı malum. CHP şimdi de terör örgütünü iktidara taşımak istiyor. Rezaletin son perdesi. İYİ Parti'nin de bu açıklamalara herhangi bir tepkisi yok. CHP'den gelen seslerin İYİ Parti'nin de görüşü olduğu anlaşılıyor. Ortaya çıkan tablo bir kurumsal politikanın sonucudur. CHP'den gelen bu tür açıklamalar spontane gelişmemiştir. Kılıçdaroğlu daha önce 'Seçim zamanı oturulup konuşulur' demişti. Dursun Çiçek'in itirafından sonra Gürsel Tekin de yine benzer ifadeler kullandı. Bu açıklamaların CHP'nin kurumsal bir politikası olduğu açık.