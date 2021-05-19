Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK işbirlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca Bagok kırsalında sürdürülen 'Eren-5' operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin üzerinde ve bulundukları sığınakta örgütsel doküman ele geçirildi. Dokumanda, PKK'lı teröristlerin hazırladıkları sözde 'özeleştirilerde' yapılan incelemeler sonucu, örgüt üyeleriyle iş birliği içinde olduğu, finansman sağlayan şüpheliler belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen güvenlik güçleri Mardin merkezli Adana, Şırnak, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Elazığ, Edirne, Hatay'da tespit edilen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 4 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

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