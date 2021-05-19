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    • 19.05.2021 13:03
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    ! merkezli 10 ilde operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    haberine göre merkezli olarak 10 ilde eş zamanlı şekilde düzenlenen terör örgütü 'nun iş birlikçilerine yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

    Mardin merkezli 10 ilde PKK operasyonu

    merkezli 10 ilde terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca Bagok kırsalında sürdürülen 'Eren-5' operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin üzerinde ve bulundukları sığınakta örgütsel doküman ele geçirildi. Dokumanda, PKK'lı teröristlerin hazırladıkları sözde 'özeleştirilerde' yapılan incelemeler sonucu, örgüt üyeleriyle iş birliği içinde olduğu, finansman sağlayan şüpheliler belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen güvenlik güçleri Mardin merkezli Adana, Şırnak, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Elazığ, Edirne, Hatay'da tespit edilen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 4 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Mardin merkezli 10 ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var