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    • 19.05.2021 13:53
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    19 Mayıs ! Milli Piyango MPİ 19 Mayıs sonuçları sıralı tam liste!

    sıralı tam liste 19 Mayıs! merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) her yıl özel günler için çekiliş düzenliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılacak özel çekiliş için bilet almak isteyenler 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. İşte çekilişte kazanan numaralar!

    takvim.com.tr
    19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları! Milli Piyango MPİ 19 Mayıs sonuçları sıralı tam liste!

    19 Mayıs Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango çekiliş sonuçları 19 Mayıs günü için araştırılıyor. MPİ çekilişleri özel günlerde de devam ediyor. 19 Mayıs 2021 tarihli çekiliş için bilet alan vatandaşlar Milli Piyango sonuçları hakkında araştırma yapıyor. İşte büyük ikramiye çıkan numaralar ve amorti!

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 MAYIS

    Milli Piyango'nun "19 Mayıs Özel Çekilişi" 19 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Özel çekilişin büyük ikramiyesi ise 20 milyon lira.

    19 Mayıs Özel Çekilişi, Sisal Şans'ın noter huzurunda gerçekleştirdiği diğer tüm çekilişler gibi canlı olarak yayınlanacak. Tüm çekiliş süreçleri, üyesi olunan 'Dünya Piyango Birliği' standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

    Çekiliş, Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilecek. MilliPiyangoOnline.com web adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

    19 Mayıs saat 15:30'da gerçekleştirilecek 20 milyon liralık ikramiye için Milli Piyango Bileti almak gerekiyor. Biletler bayilerden, MilliPiyangoOnline.com'dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabiliyor.
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    Haberler Güncel 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları! Milli Piyango MPİ 19 Mayıs sonuçları sıralı tam liste!