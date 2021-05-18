Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.05.2021 16:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2021 16:49
    ABONE OL

    Genel Başkanı 'in Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesine sosyal medyadan tepki yağdı: #NetanYahuSensinMeral

    Partisinin grup toplantısında ’ı katil Netanyahu’ya benzeten Genel Başkanı ’e tepkiler çığ gibi büyüyor. Akşener’in skandal sözlerinin ardından sosyal medyada “#NeyanYahuSensinMeral” hastagi gündem oldu. Konuyla ilgili binlerce tweet atılırken sözde milliyetçi İYİ Parti’nin ile iş birliğine ilişkin paylaşımlar da dikkat çekti.

    takvim.com.tr

    Türkiye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında imza attığı skandalı konuşuyor.

    HDP'ye bakanlık verme planları kuran CHP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Filistinli Müslümanların umut olarak gördüğü hatta Mescid-i Aksa'da "Erdoğan hadi gel Filistin'i özgürlüğe kavuştur" diye seslendiği Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti ve "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadelerini kullandı.

    HADSİZ SÖZLERE SERT TEPKİ!
    Skandal sözlerin ardından siyasilerden tepki yağdı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Akşener'in bu sözlerine "İsrail'in zulmü karşısında Filistin davasının en güçlü sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız ile masum sivillerin katili Netanyahu'nun adını aynı cümlede geçirmek bile en hafif tabiriyle aymazlıktır. Sayın Akşener bu siyasi çapsızlıktan bir an önce vazgeçmelidir" ifaderlerini kullanırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ""İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir" dedi.

        #NETANYAHUSENSİNMERAL
        Selahattin Demirtaş'ı kahvaltıya çağıran Akşener'in Başkan Erdoğan hakkındaki sözlerine sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü.

        Sosyal medya kullanıcıları Twitter'da kısa sürede "#NeyanYahuSensinMeral" hastagi ile gündem olan Akşener'e "Duruşu belli olmayanın milliyetçiliği şaibelidir !" sözleriyle tepki gösterdi.

            İşte sosyal medya kullanıcılarının Akşener'e tepkilerinden bazıları:

            "Ha Meral Akşener, ha Selahattin Demirtaş... Bu açıklamadan sonra aralarında bir fark olmadığını teyit ettim"

            "Erdoğan ile bebek katili Netanyahu'yu birbirlerine benzetmek nasıl bir akıl yoksunluğudur? Meral Akşener gebertilen PKK'lılara sivil gözüyle mi bakıyor? Bunlar bir de kendilerine milliyetçi diyor. Şaka gibi"

            "Namussuzluk bu ne cürret"
                Minimum enerji maksimum tasarruf
                Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesine sosyal medyadan tepki yağdı: #NetanYahuSensinMeral