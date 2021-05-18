Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Akşener'in bu sözlerine "İsrail'in zulmü karşısında Filistin davasının en güçlü sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız ile masum sivillerin katili Netanyahu'nun adını aynı cümlede geçirmek bile en hafif tabiriyle aymazlıktır. Sayın Akşener bu siyasi çapsızlıktan bir an önce vazgeçmelidir" ifaderlerini kullanırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ""İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir" dedi.