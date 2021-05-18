Türkiye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında imza attığı skandalı konuşuyor.
HDP'ye bakanlık verme planları kuran CHP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Filistinli Müslümanların umut olarak gördüğü hatta Mescid-i Aksa'da "Erdoğan hadi gel Filistin'i özgürlüğe kavuştur" diye seslendiği Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti ve "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadelerini kullandı.
HADSİZ SÖZLERE SERT TEPKİ!
Skandal sözlerin ardından siyasilerden tepki yağdı.