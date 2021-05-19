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    • 19.05.2021 14:16
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    SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli güzel haberi sosyal medyadan duyurdu: İki müjde birden

    Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı , orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini açıkladı. Pakdemirli, "Sizlerle bugün iki güzel haber paylaşmak istiyorum." diyerek müjdeli haberi duyurdu.

    takvim.com.tr
    Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu!

    Tarım ve Orman Bakanı , orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini açıkladı. Pakdemirli, "Sizlerle bugün iki güzel haber paylaşmak istiyorum." diyerek müjdeli haberi duyurdu.


    Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Sizlerle bugün iki güzel haber paylaşmak istiyorum. #GeleceğeNefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2.000 geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli Geçici İşçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli güzel haberi sosyal medyadan duyurdu: İki müjde birden