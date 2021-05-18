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    • 19.05.2021 01:33
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    'da şiddetli patlama! İçişleri Bakanı , hakkında açıklama yaptı

    Gelen ine göre İçişleri Bakanı , "’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir." dedi. İşte detaylar...

    Diyarbakır'da terör saldırısı!

    i... 8. Ana Jet Üssü'nde şiddetli patlama meydana geldi. Bölücü terör örgütü 'nın saldırısında can kaybı yaşanmadı.

    "HERHANGİ BİR ZAİYAT YOK"

    İçişleri Bakanı , "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." ifadelerini kullandı.

    VALİLİK DUYURDU

    tarafından yapılan açıklamada ise "Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur" denildi.

    MSB'DEN AÇIKLAMA

    'ndan gelen bilgiye göre, "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır." açıklaması yapıldı.

    PATLAMA KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN DUYULDU

    Bölgeden alınan ilk bilgilere göre, yaşanan patlamanın kentin büyük bir kısmından duyuldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    OPERASYON BAŞLATILDI

    Öte yandan saldırının ardından kent genelinde operasyon başlatıldı. Operasyon karadan ve havadan devam ederken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

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