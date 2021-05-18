Son dakika haberi... Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde şiddetli patlama meydana geldi. Bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısında can kaybı yaşanmadı.

"HERHANGİ BİR ZAİYAT YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." ifadelerini kullandı.

VALİLİK DUYURDU

Diyarbakar Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur" denildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre, "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır." açıklaması yapıldı.

PATLAMA KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN DUYULDU

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre, yaşanan patlamanın kentin büyük bir kısmından duyuldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Öte yandan saldırının ardından kent genelinde operasyon başlatıldı. Operasyon karadan ve havadan devam ederken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.