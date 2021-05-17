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    • 17.05.2021 11:00
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    Kandil'le "bakanlık" pazarlığında! CHP'li : HDP'liler neden bakanlık yapmasın?

    'nin Kandil'le bakanlık pazarlığı ifşa oldu! CHP’li eski milletvekili ’in " seçimleri 2’inci tura kalırsa HDP’ye bakanlık vaat edilebilir" çıkışına, CHP İstanbul Milletvekili ’den destek geldi. "HDP’liler neden bakanlık yapmasın?" diyen Tekin, iktidar olmaları halinde HDP’lilere bakanlık verebileceklerini söyledi.

    'li () eski milletvekili , seçimlerine ilişkin "2'inci turda HDP'ye bakanlık vaat edilebilir. Sicili temiz, İYİ Parti ve diğer milliyetçi kesimin, kimsenin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan biri 2. tur için vaat edilebilir" açıklamasında bulunarak 'nın kapalı kapılar ardındaki pazarlığını deşifre etmişti.

    CHP'Lİ TEKİN'DEN ÇİÇEK'E DESTEK
    CHP İstanbul Milletvekili 'e, Çiçek'in bu sözleri hatırlatılarak, iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilip verilmeyeceğine dair bir soru yöneltildi.

    "NEDEN BAKANLIK YAPMASINLAR?"
    Bu soruya "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?" cevabını veren Tekin, HDP'lilere bakanlık verebileceklerini ifade etti.

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