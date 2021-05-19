1977'DE MALİYE BAKANLIĞI KARARIYLA YENİDEN MİLLİLEŞTİRİLDİ

THY'nin 20 yıl önce yabancı sermayeye açılan hisseleri, 1977'de Maliye Bakanlığı tarafından alınarak şirket yeniden millileştirildi.

Şirket, 1983'te 50. yıl dönümüne ulaştığında 3 kıtada 4 bin 37 koltuk kapasiteli 30 uçakla 30 bin ton kargo ve 2,5 milyon yolcu taşıyordu. 1984'te kamu iktisadi kuruluşu statüsüne geçen THY, 1985'te 4 adet Airbus A310'un filoya katılmasıyla Uzakdoğu ve okyanus aşırı seferlere başladı. 1987'de New York hattıyla 4. kıtaya da sefer yapılmaya başlandı.

Şirket, 1994'te Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlandı ve iktisadi devlet teşekkülü statüsüne geçti.

KÜRESEL BAŞARILAR 1996'DA GELMEYE BAŞLADI

THY, 1996'da www.thy.com adresini hizmete alırken, sermayesini 50 trilyon liralık büyüklüğe ulaştırdı. Airbus tarafından aynı yıl THY'ye A340 Uçaklarını Dünyada En Etkin Kullanan Havayolu Ödülü verildi.

Türkiye'ye en çok döviz getiren kuruluş olarak 1998'de İTO tarafından Altın Plaket Birincilik Ödülü'ne layık görülen THY, 1990'lı yılların sonunda ve yeni yüz yılın başında yurt dışında çok sayıda ortak ve karşılıklı uçuş anlaşması imzaladı. 2000'de ABD'de ve Uzakdoğu'da birden fazla noktaya uçuş başladı. 2001'de Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Ankara'ya ilk uçuş gerçekleştirildi.

Avrupa Havayolları Birliği'nin açıkladığı tüketici raporuna göre THY, 2004'te, "Avrupa'daki tüm havayolu firmaları arasında uçakları zamanında kalkan ve en az kayıp bagaj olayıyla karşılaşılan" ikinci hava yolu firması oldu.

2006'da 100. uçağını filosuna katan, 2007'de havacılık sektöründe "Ulusal Kalite Ödülü"nü alan şirket, 2008'de Star Alliance'a katıldı. 2012'de 200. uçak filoya katıldı.

DÜNYA ÇAPINDA SES GETİREN ULUSLARARASI SPONSORLUKLAR

THY, 2013'te dünyada en fazla noktaya uçan hava yolu şirketi oldu. Mottosunu "Dünya Daha Büyük Keşfet" olarak değiştiren şirket, bunu Kobe Bryant ve Lionel Messi'nin rol aldığı yeni reklam filmiyle duyurdu.

THY, Borussia Dortmund ve Aston Villa ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Euroleague Basketball ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Reklam filminde Didier Drogba ve Lionel Messi'yi ağırladı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 55 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştiren THY, 2016'da Fransa'da düzenlenen UEFA EURO 2016'nın ilk resmi hava yolu ortağı olarak UEFA ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Bu süreçte çeşitli kültür ve spor organizasyonlarına destek veren THY'nin marka değeri 2015'te 2,2 milyar dolara ulaştı.