21 Mart 1999'da ABD'ye kaçan teröristbaşı Fetullah Gülen, halen Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.

Türkiye'nin devlet kurumları ve STK'larında 40 yılı aşkın bir örgütlenme oluşturan teröristbaşı, verdiği emirler doğrultusunda 15 Temmuz 2016'da teröristlerinin giriştiği darbe teşebbüsüyle yüzlerce insanın şehit olmasına neden olmuştu.

Atlantik ötesinde koruma altında olan eli kanlı terörist başının sağlık sorunları olduğu sık sık gündeme geliyor.

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KARANLIK ELEBAŞI ÇÖKMÜŞ HALDE

FETÖ teröristbaşı Gülen'in son olarak ABD'deki malikanesindeki "haşhaşileri" tarafından çekilen bir görüntüsü paylaşıldı. Terörist başının iyice çöktüğü ve bitkin durumda olduğu anlaşılıyor.