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    • 19.05.2021 01:26
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    'da korunan FETÖ elebaşı bitik durumda

    girişiminin emrini veren Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın elebaşı 'in son görüntüsü dikkat çekti. Gülen'in, 'da tarafından kendisine tahsis edilen malikanesindeki bitkin hali görülüyor. Haberin detayları...

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen bitik durumda

    21 Mart 1999'da 'ye kaçan teröristbaşı , halen eyaletinde yaşıyor.

    'nin devlet kurumları ve STK'larında 40 yılı aşkın bir örgütlenme oluşturan teröristbaşı, verdiği emirler doğrultusunda 'da teröristlerinin giriştiği darbe teşebbüsüyle yüzlerce insanın şehit olmasına neden olmuştu.

    ötesinde koruma altında olan eli kanlı terörist başının sağlık sorunları olduğu sık sık gündeme geliyor.

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    KARANLIK ELEBAŞI ÇÖKMÜŞ HALDE

    FETÖ teröristbaşı Gülen'in son olarak ABD'deki malikanesindeki "haşhaşileri" tarafından çekilen bir görüntüsü paylaşıldı. Terörist başının iyice çöktüğü ve bitkin durumda olduğu anlaşılıyor.

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