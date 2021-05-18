Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın nedeni henüz öğrenilmezken, bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği sosyal medyadada ileri sürüldü. Bu noktada vatandaşlar nedenini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Diyarbakır'da patlama mı oldu? Diyarbakır 8. ana jet üs komutanlığı patlama mı oldu? İşte detaylar!