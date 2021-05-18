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    • 19.05.2021 01:27
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    son dakika patlama: . Ana Jet Üs Komutanlığı'nda patlama mı oldu?

    patlama son dakika: Gündemde Sorusu merak edilmeye başlandı. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın nedeni henüz öğrenilmezken, bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği sosyal medyadada ileri sürüldü. Bu noktada vatandaşlar nedenini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Diyarbakır'da patlama mı oldu? . ana jet üs komutanlığı patlama mı oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Diyarbakır son dakika patlama: Diyarbakır'da patlama mı oldu?

    Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın nedeni henüz öğrenilmezken, bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği sosyal medyadada ileri sürüldü. Bu noktada vatandaşlar nedenini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Diyarbakır'da patlama mı oldu? Diyarbakır 8. ana jet üs komutanlığı patlama mı oldu? İşte detaylar!

    DİYARBAKIR'DA PATLAMA MI OLDU? SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLADI!

    Diyarbakır'da patlama sesi duyuldu. Bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

    Süleyman Soylu tarafından son dakika yapılan açıklama yapıldı.

    "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur."

    Patlamanın çok sayıda insan tarafından hissedildiği ve evlerin sallandığı söylendi. Patlama, kentte büyük korku yarattı.

        Diyarbakır'da askeri üsse yapılan saldırı girişimiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" denildi.
        MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00.30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

        Sosyal medyada çok sayıda kullanıcılar patlama görüntülerini paylaştı.


        Diyarbakır'da yaşayan sosyal medya kullanıcıları "Diyarbakır 8.Jet Hava üssünden dumanlar yükseliyor" iddiasında bulundu.
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        Haberler Güncel Diyarbakır son dakika patlama: Diyarbakır'da patlama mı oldu? Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda patlama mı oldu?