Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın nedeni henüz öğrenilmezken, bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği sosyal medyadada ileri sürüldü. Bu noktada vatandaşlar nedenini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Diyarbakır'da patlama mı oldu? Diyarbakır 8. ana jet üs komutanlığı patlama mı oldu? İşte detaylar!
DİYARBAKIR'DA PATLAMA MI OLDU? SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLADI!
Diyarbakır'da patlama sesi duyuldu. Bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Süleyman Soylu tarafından son dakika yapılan açıklama yapıldı.
"Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur."
Patlamanın çok sayıda insan tarafından hissedildiği ve evlerin sallandığı söylendi. Patlama, kentte büyük korku yarattı.