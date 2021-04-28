Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karakurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savunması için sanığa söz verdi.
FETÖ ile hiçbir bağının bulunmadığını, dış ticaret sektöründe mobilya üzerine faaliyet gösteren bir firması olduğunu öne süren Karakurt, "Ticari çıkarımı düşünerek insanlarla ilişki kurdum, örgütle bağlantılı insanlarla ilişki kurduysam da haberim yoktu." ifadesini kullandı.
Örgüt içerisinde "Akif" kod adını kullandığı ve "Kayseri il imamı" olduğuna yönelik tanık beyanlarını reddeden Karakurt, ByLock kullanıcısı olduğuna yönelik tespiti de kabul etmedi. Mahkeme başkanının "Neden bu kadar insan senin hakkında ifade verdi? sorusuna Karakurt, "Benzetmiş olabilirler." karşılığını verdi.
ABD'ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ziyarete gittiğini ve burada elebaşının yarım bıraktığı yemekten yediği tanık beyanlarına yansıyan Karakurt, "Amerika'ya Gülen'i ziyarete gitmedim. Ticari ilişkilerim için oradaydım." dedi.
FETÖ ELEBAŞININ ARTIK YEMEĞİNİ YEMİŞLER
Duruşmada tanık olarak dinlenen örgütün sözde eski Konya il imamı Mücahit Ş, sanığı örgütsel toplantılarda gördüğünü ancak gerçek adının Serdal olduğunu bilmediğini, Akif olarak tanıdığını söyledi.