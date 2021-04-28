Örgüt içerisinde "Akif" kod adını kullandığı ve "Kayseri il imamı" olduğuna yönelik tanık beyanlarını reddeden Karakurt, ByLock kullanıcısı olduğuna yönelik tespiti de kabul etmedi. Mahkeme başkanının "Neden bu kadar insan senin hakkında ifade verdi? sorusuna Karakurt, "Benzetmiş olabilirler." karşılığını verdi.

ABD'ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ziyarete gittiğini ve burada elebaşının yarım bıraktığı yemekten yediği tanık beyanlarına yansıyan Karakurt, "Amerika'ya Gülen'i ziyarete gitmedim. Ticari ilişkilerim için oradaydım." dedi.