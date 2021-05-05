Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İkizdere'deki taş ocağı faaliyetleri ile ilgili kamuoyunda çıkan ve "yalan" ve "yanlış" propagandalara karşı açıklama yayınlamış taş ocağının çevreye zarar vermemesi için bütün tedbirlerin alındığı duyurmuştu.

Bugün İkizdere ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, "Rize İyidere Lojistik Limanı" projesi kapsamında bölgede devam eden taş ocağı faaliyetine yönelik tartışmalara ilişkin, "Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Liman, çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla ve çevreye karşı etkileri azami şekilde kontrol altına alınarak inşa ediliyor." ifadesini kullandı.

Taş ocağı faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi için bütün tedbirlerin alındığını ve teknik olarak ortaya konulduğunu aktaran Eyigün, ocak faaliyetleri kapsamında yapılan üretim süresince hava emisyon ölçümlerinin yapılacağını ve çevre etkilerinin sürekli kontrol altında tutulacağını ifade etti.