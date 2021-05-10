Son dakika: FETÖ-DEAŞ iş birliği deşifre oldu! DEAŞ'lı terörist her şeyi itiraf etti!

Türkiye'ye yasadışı yollardan geçmeye çalışırken Hatay Reyhanlı'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Yeni Zelanda vatandaşı Saed Aden'in, FETÖ'nün sözde 'altın nesil' yetiştirdiği Işık Koleji'nden mezun olduğu ortaya çıktı.
Saed Aden'in ifadesinde, ilkokuldan itibaren Avusturalya Melbourne'deki FETÖ okulu Işık Koleji'nde okuduğunu, kendisiyle birlikte 5 kardeşinin daha burada eğitim aldığını anlattığı öğrenildi.
Terör örgütü DEAŞ üyesi Saed Aden, 14 Şubat 2021'de Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken Hatay Reyhanlı'da yakalandı. Aden sorgusunda terör örgütü DEAŞ'la ilgili bildiklerinin yanı sıra kendisiyle ilgili dikkat çekici bir bilgi verdi.
Terör örgütü DEAŞ üyesi Saed Aden ifadesinde, Somali asıllı olduğunu, Yeni Zelanda'da doğduğunu daha sonra ailesiyle birlikte Avustralya'ya taşındıklarını anlattı.