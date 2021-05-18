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    • 18.05.2021 10:50
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    Genel Başkanı 'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre lideri , partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Bizim inancımızda karamsarlık yoktur. Felaket tellallığı yapmak, öldük bittik yaygarası koparmak sorumluluk hissiyle bağdaşmaz. Türkiye salgına karşı muazzam bir direnç gösterirken bu çalışmaları kötüleyenler utanma duygusundan yoksun olanların işidir. CHP ve diğerlerinin yeni ortağı covid-19 olmuştur. Bundan nemalanacak hale gelmişlerdir." dedi.

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    lideri , partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.


    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

    Salgın hastalık bütün ezberleri bozmakla kalmamış yeni bir dünyanın kapılarını aralamıştır. Ekonomi, siyasi ticaret ağları önümüzdeki yıllarda daha net görülebilecek bir sürece girmiştir.

    Gelişmeleri lehimize çevirmek için hazırlıklı olmalıyız. Birlik ve dayanışmanın yanında fazilette önemlidir. Siyasi hesap hataları ile felaket tellallığı yapmak sorumluluk bağdaşmayacaktır.

    Zillet ittifakı salgından menfaat sağlama çabasındadır. Musibetten çıkar devşirmeye çalışanların siyasetleri hastadır. Türkiye'nin salgın sürecini başarılı yönettiğini söylemek gerekir.

    Toplumun her kesimin beklentisi vardır ve makuldür. Türkiye'yi yöneten irade tüm imkanları seferber etmiştir. Kovid-19 hepimizin ana meselesidir. Yapıcı muhalefet yapmak gerekir, CHP bozguncudur.

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    Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar