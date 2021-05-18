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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.





MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:



Salgın hastalık bütün ezberleri bozmakla kalmamış yeni bir dünyanın kapılarını aralamıştır. Ekonomi, siyasi ticaret ağları önümüzdeki yıllarda daha net görülebilecek bir sürece girmiştir.

Gelişmeleri lehimize çevirmek için hazırlıklı olmalıyız. Birlik ve dayanışmanın yanında fazilette önemlidir. Siyasi hesap hataları ile felaket tellallığı yapmak sorumluluk bağdaşmayacaktır.

Zillet ittifakı salgından menfaat sağlama çabasındadır. Musibetten çıkar devşirmeye çalışanların siyasetleri hastadır. Türkiye'nin salgın sürecini başarılı yönettiğini söylemek gerekir.

Toplumun her kesimin beklentisi vardır ve makuldür. Türkiye'yi yöneten irade tüm imkanları seferber etmiştir. Kovid-19 hepimizin ana meselesidir. Yapıcı muhalefet yapmak gerekir, CHP bozguncudur.