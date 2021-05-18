Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e silah satışına onay vermesine tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Bugün (dün) Biden'ın ciddi bir İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma diye konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırı ile Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şahadetine vesile olan bu olayda siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Bunu bize söylemeye mecbur ettiniz. Biz bu konularda daha fazla duramayız, durmayacağız." dedi.

PKK'LI SOFİ NURETTİN IRAK'TA ÖLDÜRÜLDÜ

Erdoğan, PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod aldı teröristin Irak'ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini de bildirdi.