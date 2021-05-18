Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Biden'ın 'e silah satışına onay vermesine tepki

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, den'ın 'e silah satışına onay vermesine tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Bugün (dün) Biden'ın ciddi bir İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma diye konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın." dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, den'ın 'e silah satışına onay vermesine tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Bugün (dün) Biden'ın ciddi bir İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma diye konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırı ile 'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şahadetine vesile olan bu olayda siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Bunu bize söylemeye mecbur ettiniz. Biz bu konularda daha fazla duramayız, durmayacağız." dedi.

    PKK'LI SOFİ NURETTİN 'TA ÖLDÜRÜLDÜ
    Erdoğan    , PKK'nın sorumlusu teröristin Irak'ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini de bildirdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Minimum enerji maksimum tasarruf
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Biden'ın İsrail'e silah satışına onay vermesine tepki