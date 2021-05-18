SON DAKİKA: 1,5 tonluk dev uyuşturucu operasyonun detayları ortaya çıktı: İHA'lardan kaçış yok

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Dün yaptığımız Onur Operasyonu bizim yaptığımız ilk operasyon değil. 2017 yılında yapılan operasyonda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirilmişti.
Dün yapılan operasyonda Akdeniz'de faaliyete başlanmış, toplam 135 personel görevlendirilmiştir. 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, çuvallarında içindeki yaklaşık 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur." açıklamasında bulundu.
İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Günümüzde artık uyuşturucudan etkilenmeyen hiçbir coğrafya parçası bulunmuyor.
Uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasındayız. Son yıllarda elde ettiğimiz başarılar yakaladığımız miktarlara da yansıyor.