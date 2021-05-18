SON DAKİKA: 1,5 tonluk dev uyuşturucu operasyonun detayları ortaya çıktı: İHA'lardan kaçış yok

Suriye açıklarında ele geçirilen 1.5 ton esrar Mersin'e getirildi

Uluslararası sularda dün gerçekleştirdiğimiz operasyon aslında bizim ilk yaptığımız operasyon değil. 2017'de Girit açıklarında yine kahraman güvenlik güçlerimiz bir ton 71 kilo eroin, 2019'da da Libya açıklarında 4 ton 200 kg esrar ele geçirmişlerdi. Dün de Onur operasyonu kapsamında Akdeniz'in uluslararası sularında başarılı bir operasyona imza attık.