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    • Güncel
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    • 18.05.2021 11:51
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    SON DAKİKA: 'den flaş açıklamalar: Atatürk'e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz

    Son dakika haberine göre, 'nden ayrılan CHP'den istifa edenlerle birlikte kurduğu 'nin merkez binasının açılışında konuştu. Terörle arasında mesafe koymayan ve PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye bakanlık vaad eden CHP'yi eleştiren İnce, "Atatürk'e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koyamayanı istemiyoruz." dedi.

    Muharrem İnce'den flaş açıklamalar
    'nden ayrılan CHP'den istifa edenlerle birlikte kurduğu 'nin merkez binasının açılışında konuştu.


    İnce'nin açıklamalarından satır başları;

    Bu meydanları hep birlikte dolduracağız, adımız onun için memleket. Logoyu, ismi hepsini anlatacağım. Bunlar çok önemli değil. Bunlar yürekte yaşar.


    TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYMAYANI PARTİDEN İSTEMİYORUZ
    Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat bir parti olacağız.. Atatürk'e saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı, çevreye saygısı olmayanı partimize istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 85 milyonu buraya bekliyoruz.

    Yakında bu hastalıktan kurtulduğumuzda bu meydanları gümbür gümbür nasıl doldurduğumuzu herkes görecek. Duruşumuz net, net olacağız. Önemli olan duruşundur, duruşun. Tut ki, Ali'den miras kaldı sana Zülfikar, yüreğin yoksa ne yapsın sana Zülfikar. Ali'nin yüreği olacak önce yüreği.

    2 ay sonra herkes görecek meydanları. Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var.

    Eğitimi, sağlığı, iyi yaşam koşullarını, iyi yaşamın nasıl olacağını konuşacağız. Eğitimin niteliğini konuşacağız. Tarımı, hayvancılığı, markalaşmayı konuşacağız. Tasarımı, turizmi konuşacağız.

    LOGOYA AÇIKLIK GETİRDİ
    Logomuz 7 bölge insanının birbirine sarılmasını anlatıyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Atatürk'e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz