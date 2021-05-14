İşgalci terör devleti İsrail , tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor...İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze 'ye kara operasyonu başlattığını duyurdu, daha sonra Türkiye 'den ve dünyadan gelen tepkiler üzerine İsrail basını, ordunun hatalı açıklama yaptığını savunup, Gazze'ye karadan girilmediğini iddia etti.Tüm bu gelişmeler yaşanırken 28'i çocuk, 15' kadın olmak üzere 122 Filistinli şehit oldu, 621 sivil yaralandı. Abluka latındaki Gazze'de 200 ev yıkıldı.Öte yandan siyonist terör devletinin Başbakanı Binyamin Netanyahu ve oğlu Yair Netanyahu 'nun kara propaganda faaliyetleri de sürüyor. Gözünü kan bürümüş Netanyahu'lar, ülkede yayın yapan medya kuruluşlarından ve sosyal medya hesapları üzerinden masum Filistinlileri 'terörist' ilan edip kendi işgal ve terör faaliyetlerine kılıf uydurmaya çalıştı.Petrol şımarığı birçok Arap ülkesi bu duruma sessiz kalırken Türkiye, tüm makamları ve vatandaşları ile işgalci İsrail'e çok sert bir tepki göstererek net bir tavır takındı.Web 2.0 teknolojisinin gelişmesi ile birlikte dünyayı global köy haline getiren internet mecraları ve sosyal medya platformlarını kullanan Türk vatandaşları, İsrail terörizmini ve Gazze'deki durumu tüm dünyaya haykırdı.Türk sosyal medya kullanıcıları, Kudüs 'teki işgal girişimini, Mescid-i Aksa 'daki çirkin saldırıları ve Gazze'deki soykırımı lanetledi, attıkları tweetler, paylaştıkları görsel ve videolar ile İsrail'i 'sosyal abluka'ya aldı. Binyam in Netanyahu'nun bir Türk sosyal medya kullancısının bozguna uğratması bunun en somut örneği...Zeynep Hilal Demirci isimli bir Twitter kullancısı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nunyanibaşlıklı tweetine verdiği videolu yanıt ile alçak kara propaganda girişimini engelledi.Türk sosyal medya kullancısının Netanyahu'ya cevap olarak paylaştığıyanibaşlıklı video, Netanyahu'nun tweetinden daha çok etkileşim alarak beğeni ve RT rekoru kırdı. Bu durum, İsrail terörizmi karşısında sosyal medyanın önemini de bir kez daha özler önüne serdi.#FilistinYalnızDeğil, #GenocideinGaza, #GazaUnderAttack ve #FreePalastine etiketi altında düzenli olarak paylaşım yapan Türk Twtter kulanıcıları, masum ve mazlum Filistin halkının çığlını tüm dünyaya duyurdu.

NETANYAHU'NUN OĞLUNDAN TÜRKİYE'YE BOYKOT ÇAĞRISI

Yaşanan bu gelişmeler hem Binyamin Netanyahu hem de oğlunu çıldırtmış olacak ki; Yair Netanyahu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'ye boykot çağrısı yaptı. Netanyahu tweetinde "İsrail'in ve Yahudi halkının yok edilmesi çağrısında bulunan Türklerden binlerce cevap alıyorum! Hâlâ tatil için oraya uçmakta olan İsrailliler aranızda ne var?" diyerek İsrail vatandaşlarına Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.



YORUMLARI KISITLADI, TEK TEK ENGELLEDİ

Siyonist Yair, paylaştığı her tweete cevap veren Türklerle başa çıkamamış olacak ki, tweetlerine yapılan yorumları kısıtlamak zorunda kaldı ve Türkiye'ye küstahça hakaret etmeye yeltendi. Ayrıca Yair, Türk kullancıları tek tek engelledi.







BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'Yİ ALÇAKÇA HEDEF ALDI

Netanyahu'nun oğlu, attığı tweette, "Tamam iki seçenek: Ya Türkiye'deki herkes Twitter'da ve aşağılık bir antisemitist, ya da Erdoğan çılgın bir bot fabrikası kurdu" ifadelerini kullanarak Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi alçakça hedef aldı.







NATO'YA SKANDAL 'TÜRKİYE' ÇAĞRISI

İsrail terörizmine karşı tüm platformlarda net bir tavır koyan Türkiye'nin her hamlesi Netanyahu ailesini çıldırtıyor. İsrail Başbakanı'nın oğlu Yair, NATO'ya Türkiye ile ilgili küstah bir çağrı yaparak; "Bunu Türk hükümetinin organize ettiğinden ve finanse ettiğinden hiç şüphem yok! NATO bu terörist, antisemitik diktatörlüğü kovmalı!" ifadelerini kullandı.

