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    • 15.05.2021 20:03
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    15 Mayıs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum

    Son dakika haberi... 15 Mayıs 2021 vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    takvim.com.tr
    Son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 15 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                3 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 15 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum