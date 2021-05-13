Muhalefette koltuk savaşı! CHP-İYİ Parti ve HDP arasında hangi hesaplar yapıldı?

CHP ve İYİ Parti'nin reddetmesine rağmen defalarca kez deşifre olan CHP-HDP-İYİ PARTİ ittifakında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin Millet İtifakı'ndan yer almadığını iddia ederken İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise HDP ile bir ittifakın söz konusu olmadığını iddia ediyor.
HDP'DEN MİLLET İTTİFAKI'NA "BİZSİZ OLMAZ" MESAJI
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in aksine HDP Eş Başkanı Mithat Sancar Millet İttifakı'na mesaj göndererek, "HDP olmadan parlamenter sisteme geçecek anayasa değişlikliğinin gerçekleşmesinin ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanın mümkün olmadığını" ifade etti.
Millet İttifakı'ndan yaşanan bu gelişmeleri ve muhalefetin 2023 planını Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Müderrisoğlu Millet İttifakı'nın içinde bulunduğu durumu ve HDP'nin Kürt seçmen üzerindeki oyununa ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.
"SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ BİÇİMİNİN OLMADIĞI ORTADA"
Okan Müderrisoğlu, "Millet İttifakı'nın taktiği belli isimleri öne sürerek nabız ölçmedir. Toplumun zihninde yer tutması için medya organizasyonlarıyla hedef kitleye belli mesajların iletilmesi çalışmasıdır. Öte yandan Millet İttifakı denilen bileşen görünüşte CHP-İYİ Parti ekseninde olmakla birlikte bir kenarında zaman zaman Saadet Partisi'nin göbeğinde HDP'nin bulunduğu bir yapı. Fakat öyle bir birliktelik ki mirasa sonradan ortak olan evlilik dışı bir çocuk gibi duruyor HDP. Sağlıklı bir ilişki biçiminin olmadığı ortada.