Muhalefette koltuk savaşı! CHP-İYİ Parti ve HDP arasında hangi hesaplar yapıldı?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı hakkında konuşan Yaşar, "Kendi fikrim, 2011'den günümüze bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Kılıçdaroğlu'nun bazı isimler üzerinde çalıştığı, kendisinin aday olması durumunda geçmişteki sonuçlara baktığımızda 10 kere mağlup olan bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olarak, girdiği bütün seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkması söz konusu değil gibi duruyor. Siyasette kartlar yeniden karılıyor, bazı hesaplar yapılıyor ancak şunu unutmayalım, Millet İttifakı bileşenlerinin durumuna baktığımızda içlerinde HDP var. Bu durum 2018'den farklı.

HDP 2018'de gizlenebilmişti. Milliyetçi bir parti ile PKK'yı destekleyen bir parti aynı yerde durabilir mi? Bir ulusalcı partiyle PKK da bir arada duramaz. Siyaset mühendisleri şöyle planladı, 2023 seçimlerine HDP göbekte İYİ Parti sağında CHP solunda 3'lü bir şekilde gidelim. Birazcık Davutoğlu biraz Babacak biraz da Saadet Partisi. Burada Erdoğan karşıtlığı, FETÖ ve PKK üzerinden üretilen politikalar gidilmesi hedefleniyor. Ankara ve İstanbul'u HDP olmadan kazanamazlardı." dedi.