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    • 13.05.2021 19:37
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    Muhalefette koltuk savaşı! CHP-İYİ Parti ve HDP arasında hangi hesaplar yapıldı?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin Millet İtifakı'ndan yer almadığını iddia ederken İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise HDP ile bir ittifakın söz konusu olmadığını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in aksine HDP Eş Başkanı Millet İttifakı'na mesaj göndererek, 'HDP olmadan parlamenter sisteme geçecek anayasa değişlikliğinin gerçekleşmesinin ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanın mümkün olmadığını' ifade etti. Millet İttifakı'ndan yaşanan bu gelişmeleri ve muhalefetin 2023 planını Ankara temsilcisi derrisoğlu ve temsilcisi Batuhan Yaşar değerlendirdi.

    Muhalefette koltuk savaşı!

    CHP ve İYİ Parti'nin reddetmesine rağmen defalarca kez deşifre olan CHP-HDP-İYİ PARTİ ittifakında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin Millet İtifakı'ndan yer almadığını iddia ederken İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise HDP ile bir ittifakın söz konusu olmadığını iddia ediyor.

    HDP'DEN MİLLET İTTİFAKI'NA "BİZSİZ OLMAZ" MESAJI
    Kılıçdaroğlu ve Akşener'in aksine HDP Eş Başkanı Mithat Sancar Millet İttifakı'na mesaj göndererek, "HDP olmadan parlamenter sisteme geçecek anayasa değişlikliğinin gerçekleşmesinin ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanın mümkün olmadığını" ifade etti.

    Millet İttifakı'ndan yaşanan bu gelişmeleri ve muhalefetin 2023 planını Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber ekranlarında değerlendirdi.

    Müderrisoğlu Millet İttifakı'nın içinde bulunduğu durumu ve HDP'nin Kürt seçmen üzerindeki oyununa ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

    "SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ BİÇİMİNİN OLMADIĞI ORTADA"
    Okan Müderrisoğlu, "Millet İttifakı'nın taktiği belli isimleri öne sürerek nabız ölçmedir. Toplumun zihninde yer tutması için medya organizasyonlarıyla hedef kitleye belli mesajların iletilmesi çalışmasıdır. Öte yandan Millet İttifakı denilen bileşen görünüşte CHP-İYİ Parti ekseninde olmakla birlikte bir kenarında zaman zaman Saadet Partisi'nin göbeğinde HDP'nin bulunduğu bir yapı. Fakat öyle bir birliktelik ki mirasa sonradan ortak olan evlilik dışı bir çocuk gibi duruyor HDP. Sağlıklı bir ilişki biçiminin olmadığı ortada.

        "HDP EŞİTTİR PKK DİYEBİLİRİZ"
        HDP eşittir Kürt diyemeyiz ancak HDP eşittir PKK diyebiliriz. Dolayısıyla Kürt kökenli seçenler, onların beklentileri ve davranışlarını HDP'yi ipotek ederek siyaseti HDP üzerinden özellikle Kürt kökenli seçmenlerin terchleri ve beklentileri bakımından mutlak olarak HDP'yi merkezine alan yorumları maksatlı ve odaklı olarak görüyorum."         şeklinde konuştu.

        MUHALEFET BAZI İSİMLERİ HANGİ AMAÇLA ÖNE SÜRDÜ?
        Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için muhalefet kanadından bazı isimlerin öne sürülmesindeki asıl amacı da değerlendirdi.

        "NE KADAR KARŞILIK BULUR DENEMESİDİR"
        Önemli bir noktaya değinen Müderrisoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu. Bunların tamamı bugün itibarıyla kamuoyunda test etme, ne kadar karşılık bulur denemesidir." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?
        İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar muhalefetin anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri çalışmalarını değerlendirdi. A Haber canlı yayınından önemli açıklamalarda bulunan Yaşar, ittifak senaryoları ve kapılar ardındaki gizli görüşmelerin detaylarını aktardı.

        Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı hakkında konuşan Yaşar, "Kendi fikrim, 2011'den günümüze bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Kılıçdaroğlu'nun bazı isimler üzerinde çalıştığı, kendisinin aday olması durumunda geçmişteki sonuçlara baktığımızda 10 kere mağlup olan bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olarak, girdiği bütün seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkması söz konusu değil gibi duruyor. Siyasette kartlar yeniden karılıyor, bazı hesaplar yapılıyor ancak şunu unutmayalım, Millet İttifakı bileşenlerinin durumuna baktığımızda içlerinde HDP var. Bu durum 2018'den farklı.

        HDP 2018'de gizlenebilmişti. Milliyetçi bir parti ile PKK'yı destekleyen bir parti aynı yerde durabilir mi? Bir ulusalcı partiyle PKK da bir arada duramaz. Siyaset mühendisleri şöyle planladı, 2023 seçimlerine HDP göbekte İYİ Parti sağında CHP solunda 3'lü bir şekilde gidelim. Birazcık Davutoğlu biraz Babacak biraz da Saadet Partisi. Burada Erdoğan karşıtlığı, FETÖ ve PKK üzerinden üretilen politikalar gidilmesi hedefleniyor. Ankara ve İstanbul'u HDP olmadan kazanamazlardı." dedi.

            CHP'NİN PLANI
            Yaşar, CHP'nin en önemli planını değerlendirdi.

            Yaşar, "Türk milleti sahici siyasetçileri, sokağın nabzını tutan, halka dokunan siyasetçileri sever. Kemal Bey mutfaktan paylaşımlar yapıyor, bayram hazırlıkları felan bunlar güzel de iş icraate gelince ses başka görüntü başka. Türk halkı bu ikisi sahici olunca karşılığını veriyor. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 20 yılına damga vurmasının altında yatan bu. CHP son dönemde HDP ve İYİ Parti'yi tutarak 'nasıl 2023'e gideriz'in peşinde." ifadelerine yer verdi.

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            Muhalefette koltuk savaşı!
            Haberler Güncel Muhalefette koltuk savaşı! CHP-İYİ Parti ve HDP arasında hangi hesaplar yapıldı?