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    • 09.05.2021 18:43
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    'dan 'na tokat gibi '' yanıtı!

    Genel Başkanı ’nun organize suç örgütü lideri ’in iddialarını kullanarak attığı iftiralara ’dan çok sert cevap geldi. Soylu, “Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük...” dedi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla "iş insanıyım, bu işlerden çekildim" demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür" ifadelerini kullandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili sözlerine cevap verdi.

    İŞTE BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI
    Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı?

    Acizlik, çürümüşlük...

    Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım.

    Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının, Türk Siyaseti'ne musallatlığına çaresiz kalmaktır.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
    İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili olarak "Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla "iş insanıyım, bu işlerden çekildim" demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür" ifadelerini kullandı.

    İçişleri'nin açıklaması şu şekilde:
    Güvenlik güçlerimiz, ülkenin huzuru ve güvenliği için, hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanlarını, kararlılıkla ve sorumlulukla seferber etmektedir. Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok alanda edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük hayatında hissedilmektedir.

    Bu çerçevede 15 Temmuz sonrasında 1.738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8.414'ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304'ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir.

    Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen üstün başarılar, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır.

    Güvenlik güçlerimizin ağır saha baskısı karşısında, bu yapılara mensup kişiler, dönem dönem "örtüleme yöntemi" olarak adlandırdığımız bir yöntemle kamuoyuna "faaliyetlerinden uzaklaştığı" izlenimini vermek isterler. Ancak bu konudaki hedeflerimizi ısrarlı takibimiz, bu örtüleme adımlarına rağmen devam eder.

    Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla "iş insanıyım, bu işlerden çekildim" demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür.

    Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir.

    Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır.

    Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini, bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecektir.

    Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra art arda yapılan operasyonlarla büyük darbe vurduğumuz organize suç örgütlerinin son kalıntılarını da 2021 yılında tamamen bitirme kararlılığında olduğumuzu,

    Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

        KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı programda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin bir soruya karşılık şöyle konuşmuştu:

        "Devleti yönetememe, bazı çevrelere teslim olma. Türkiye'de değişik mafya grupları var. Bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar zaman zaman da çatışma içindeler. Sedat Peker yurt dışına giderken ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Gönderildi mi? Gönderildi. Başka mafya lideri ülkenin siyasal partisinin başkanı tarafından hapishanede ziyaret edildi mi? Edildi. Serbest bırakıldı mı? Bırakıldı. Onunla ilgili özel düzenleme yapıldı mı? Yapıldı. Eski bir İçişleri Bakanı bunlarla beraber fotoğraf verdi mi? Verdi. Şimdi kendi aralarında kavga var ama devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı bu tartışmalara sadece seyirci."
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