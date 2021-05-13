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    • 13.05.2021 18:16
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    Ramazan bayramı 2. 3. günü oruç tutulur mu? ? başlayacak?

    Ramazan ayı dün sona erdi ve bugün yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı İslam alemi tarafından kutlanıyor. Bayramda oruç tutulup tutulmayacağını merak eden vatandaşlar bir yandan da Şevval ayı orucuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Ramazan bayramı 2. 3. günü oruç tutulur mu? ? başlayacak? İşte merak edilenler...

    Ramazan bayramı 2. ve 3. günü oruç tutulur mu?

    Milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşarken yapılacak ibadetleri merak ediyor. İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan Bayramı'nın son günü 15 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Peki, Ramazan bayramı 2. 3. günü oruç tutulur mu? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı ne zaman başlayacak? İşte bilgiler...

    BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.

    İşte detaylı bilgi;

    Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir.

    Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

        ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2021 yılında Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk gelmektedir.

        ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Ramazan ayından sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün Şevval ayı orucu tutabilirsiniz.

        RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

        Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

        Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

        Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.
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        Haberler Güncel Ramazan bayramı 2. 3. günü oruç tutulur mu? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı ne zaman başlayacak?