Milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşarken yapılacak ibadetleri merak ediyor. İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan Bayramı'nın son günü 15 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Peki, Ramazan bayramı 2. 3. günü oruç tutulur mu? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı ne zaman başlayacak? İşte bilgiler...

BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.

İşte detaylı bilgi;