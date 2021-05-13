Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Ankara Milletvekili olduğu dönemde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verirken aynı anda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünün ortaya çıkması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
BABACAN: SİYASETİN SAHİCİ OLMASI GEREKİYOR
Ali Babacan'ın; 29 Nisan 2021 tarihinde, "Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor. Siyasetin sahici olması gerekiyor. Bunca yıl beraber çalışmış insanların hukuku vardır. Bu hukukun gereği de bir ayrılma kararı varsa arada konuşmaktır. Bizimki bambaşka kendine özel oldu. Bunun örneği de sanırım fazla yok. Genelde kavgayla isyanla olur. Bizim ahlakımız izin vermedi. Tiyatro oynamaya izin vermedi" şeklindeki açıklama yaptığı ortaya çıktı.
ALABARDA: "NASIL BİR PROFESYONEL OYUNCULUK, ŞAPKA ÇIKARDIM"
Gazeteciler ve siyasiler; Ali Babacan'ın "Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor. Siyasetin sahici olması gerekiyor" şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi.