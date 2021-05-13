DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP yandaşı Halk TV'deki ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti.
Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Ali Babacan'ın AK Parti'ye karşı giriştiği ihaneti, "Bu kez değineceğim konu hem son 20 yılın özeti hem ibretlik bir örneği!.." sözleriyle anlattı.
İşte Okan Müderrisoğlu'nun bugünkü yazısı;
Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayram tadında günleriniz eksik olmasın inşallah. Gönül ister ki bayramların manasına ilişkin derinlemesine yazılar yazalım. Lakin gündemin sıcaklığı bizi önüne katıp götürüyor bazen. Bu kez değineceğim konu hem son 20 yılın özeti hem ibretlik bir örneği!..
Henüz 36 yaşındaydı. 2001 krizini yaşamakta olan ekonominin başına getirildiğinde ne siyaset ne de devlet tecrübesi vardı. AK Parti'nin kurucuları arasındaydı ve yeni partinin ekonomi politikalarını anlatmak üzere dünyanın kritik finans merkezlerine gönderilmişti. Aşırı ihtiyatlıydı. Öyle ki -kendi anlatımıyla- seyahate giderken pasaportunun renkli fotokopisini de yanında taşır, üzerindeki parasını cebi, cüzdanı, çantası arasında dağıtırdı. Riskten uzak durmak temel prensibiydi. Daha ilk günden Abdullah Gül'ün desteği yanındaydı. Öyle ya Gül, babasından "kız ister gibi" siyasete istemişti onu. Bakanlar Kurulu'nda Gül'ün şemsiyesi altında yer bulurken, ekonomi yönetiminde de İbrahim Çanakcı, Cavit Dağdaş, Osman Arıoğlu, Birol Aydemir, hatta Erhan Usta kendisine sahip çıkıp işin alfabesini öğretti. Hakkını teslim edelim, çok çalıştı.