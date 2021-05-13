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    • 13.05.2021 08:17
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    Yıllar sonra AK Parti'ye ihaneti itiraf eden 'ın acı öyküsü: Bebecan diye alay eden ekiple buluştu!

    DEVA Partisi Genel Başkanı 'ın CHP yandaşı Halk TV'deki ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. İhanet açıklaması sonrası kendini savunan Babacan, Gül adına "siyasi çöpçatanlık" yapmasının yadırganamayacağını savundu. İhaneti köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, yazısında, "Sürecin en talihsiz yanı ise bakanlığının ilk günlerinde onunla, "Bebecan" diye alay eden ekiplerle aynı ortak paydada buluşması oldu." ifadelerine yer verdi.

    Bir savrulmanın acı öyküsü!

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP yandaşı Halk TV'deki ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti.

    Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Ali Babacan'ın AK Parti'ye karşı giriştiği ihaneti, "Bu kez değineceğim konu hem son 20 yılın özeti hem ibretlik bir örneği!.." sözleriyle anlattı.


    İşte Okan Müderrisoğlu'nun bugünkü yazısı;

    Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayram tadında günleriniz eksik olmasın inşallah. Gönül ister ki bayramların manasına ilişkin derinlemesine yazılar yazalım. Lakin gündemin sıcaklığı bizi önüne katıp götürüyor bazen. Bu kez değineceğim konu hem son 20 yılın özeti hem ibretlik bir örneği!..

    Henüz 36 yaşındaydı. 2001 krizini yaşamakta olan ekonominin başına getirildiğinde ne siyaset ne de devlet tecrübesi vardı. AK Parti'nin kurucuları arasındaydı ve yeni partinin ekonomi politikalarını anlatmak üzere dünyanın kritik finans merkezlerine gönderilmişti. Aşırı ihtiyatlıydı. Öyle ki -kendi anlatımıyla- seyahate giderken pasaportunun renkli fotokopisini de yanında taşır, üzerindeki parasını cebi, cüzdanı, çantası arasında dağıtırdı. Riskten uzak durmak temel prensibiydi. Daha ilk günden Abdullah Gül'ün desteği yanındaydı. Öyle ya Gül, babasından "kız ister gibi" siyasete istemişti onu. Bakanlar Kurulu'nda Gül'ün şemsiyesi altında yer bulurken, ekonomi yönetiminde de İbrahim Çanakcı, Cavit Dağdaş, Osman Arıoğlu, Birol Aydemir, hatta Erhan Usta kendisine sahip çıkıp işin alfabesini öğretti. Hakkını teslim edelim, çok çalıştı.


        EN BÜYÜK YANILSAMASI
        En büyük yanılsaması        , ekonomide elde edilen başarıları, kerameti kendinden menkul kimliğine bağlaması oldu. Lideri Tayyip Erdoğan'ın, milletteki siyasi karşılığını ve lokomotif gücünü reddedemese de o desteğin arkasında, kurduğu ekonomik düzenin yattığını düşündü. Gül, yerli ve yabancı sermayeye onu akredite ederken, küresel nizamın gündeminin belirlendiği o meşhur kapalı devre Bilderberg Toplantıları'nın kapıları da yıllarca ve sonuna kadar açıldı. Zamanla, AK Parti'nin ne içinde ne de dışında bir konuma ulaşarak ayrı bir güç merkezine dönüştüğünü sandı. Küresel sermayenin güvendiği ve AK Parti'nin bünyesinde tahkim ettiği bir isim olarak, iktidar içinde muhalefet rolünü bir süre sonra kendisi de benimsedi.




        Sosyal yanı güçlü değildi. Taban siyaseti yapmadı, doğrusu bu tarzı sevemedi de. Siyasetin hep kalbinde, en gizli mahfillerinde bulunmasını, kendisinin özgün gücü olarak yorumlaması da bir başka yanılgısı oldu. Birkaç kez görevinden ayrılmak istediğinde ya Gül'ün devreye girmesi ya da Erdoğan nezdinde saygınlığı bulunan "akil isimlerin/ kanaat önderlerinin" ricası sayesinde pozisyonunu korudu. Yeri geldi, bakanlık görevi ve kapsamı için örtülü pazarlıktan, yani ön şartlar ileri sürmekten de kaçınmadı.


        Günü geldi AK Parti ile yollarını ayırdı. Sürecin en talihsiz yanı ise bakanlığının ilk günlerinde onunla, "Bebecan" diye alay eden ekiplerle aynı ortak paydada buluşması oldu. Yetmedi, daha bakanlığın ne olduğunu anlamaya çalıştığı ilk günlerde, "Babacan AŞ"ye vergi incelemesi için müfettiş gönderen zihniyetle bugün kader birlikteliği yapacak kadar savrulma yaşadı.

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        Haberler Güncel Yıllar sonra AK Parti'ye ihaneti itiraf eden Ali Babacan'ın acı öyküsü: Bebecan diye alay eden ekiple buluştu!