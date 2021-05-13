

EN BÜYÜK YANILSAMASI

En büyük yanılsaması, ekonomide elde edilen başarıları, kerameti kendinden menkul kimliğine bağlaması oldu. Lideri Tayyip Erdoğan'ın, milletteki siyasi karşılığını ve lokomotif gücünü reddedemese de o desteğin arkasında, kurduğu ekonomik düzenin yattığını düşündü. Gül, yerli ve yabancı sermayeye onu akredite ederken, küresel nizamın gündeminin belirlendiği o meşhur kapalı devre Bilderberg Toplantıları'nın kapıları da yıllarca ve sonuna kadar açıldı. Zamanla, AK Parti'nin ne içinde ne de dışında bir konuma ulaşarak ayrı bir güç merkezine dönüştüğünü sandı. Küresel sermayenin güvendiği ve AK Parti'nin bünyesinde tahkim ettiği bir isim olarak, iktidar içinde muhalefet rolünü bir süre sonra kendisi de benimsedi.