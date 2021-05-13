Arama motorları üzerinden sıklıkla Her gün nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre her gün kelimesi ayrımı bitişik mi yazılır? Sorularına yanıt aranıyor. Özellikle yanyana iki kelimenin gelmesi ile yazılışların ayrı mı yoksa bitişik mi olduğu merak ediliyor. Her gün kelimesinin nasıl kullanılacağına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Her gün TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Her gün kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ayrı yazılmaktadır. Doğru yazılışı Her Gün şeklindedir. Sıklıkla bitişik yazıldığı dönemler de olsa da doğrusu Her Gün şeklindedir.
Her gün Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Doğru yazımına örnek bir cümle; Spora başladık, hafta içi her gün spora gideceğiz.
Yanlış yazımına örnek bir cümle; Bundan böyle hergün sahilde yürüyüşü yapacağız.
Her gün Nedir?
Her gün demek süreklice olan süreklilik durumunu belirten kelimedir.