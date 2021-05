Her gün TDK'ya Göre Doğru Yazılışı



Her gün kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ayrı yazılmaktadır. Doğru yazılışı Her Gün şeklindedir. Sıklıkla bitişik yazıldığı dönemler de olsa da doğrusu Her Gün şeklindedir.