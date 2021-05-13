Her gün Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Doğru yazımına örnek bir cümle; Spora başladık, hafta içi her gün spora gideceğiz.

Yanlış yazımına örnek bir cümle; Bundan böyle hergün sahilde yürüyüşü yapacağız.

Her gün Nedir?

Her gün demek süreklice olan süreklilik durumunu belirten kelimedir.