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    • 13.05.2021 14:02
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    • 13.05.2021 14:07
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    Gündelik hayatta sıkça kullanılan ? Basılı yayınlarda ve dijital mecralarda çok fazla gördüğümüz, konuşurken de kullanılan her gün kelimesinin doğru şekilde yazılda yazılması hem kötü görüntünün oluşmaması hem de kirli bilgi birikimine neden olmaması açısından büyük önem taşıyor. Peki ? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Her gün nasıl yazılır?

    Arama motorları üzerinden sıklıkla Her gün nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre her gün kelimesi ayrımı bitişik mi yazılır? Sorularına yanıt aranıyor. Özellikle yanyana iki kelimenin gelmesi ile yazılışların ayrı mı yoksa bitişik mi olduğu merak ediliyor. Her gün kelimesinin nasıl kullanılacağına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    Her gün TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

    Her gün kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ayrı yazılmaktadır. Doğru yazılışı Her Gün şeklindedir. Sıklıkla bitişik yazıldığı dönemler de olsa da doğrusu Her Gün şeklindedir.

    Her gün Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
    Doğru yazımına örnek bir cümle; Spora başladık, hafta içi her gün spora gideceğiz.
    Yanlış yazımına örnek bir cümle; Bundan böyle hergün sahilde yürüyüşü yapacağız.

    Her gün Nedir?
    Her gün demek süreklice olan süreklilik durumunu belirten kelimedir.

        Ünlülerin Nitelikleri
        Türkçede sesler, ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

        Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan sese ünlü denir. Türkçede sekiz ünlü vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü

        Ünlüler şu biçimde sınıflandırılır:

        A. Dilin durumuna göre:

        1.Kalın ünlüler: a, ı, o, u
        2.İnce ünlüler: e, i, ö, ü
        B. Dudakların durumuna göre:

        1.Düz ünlüler: a, e, ı, i
        2.Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü
        C. Ağzın açıklığına göre:

        1.Geniş ünlüler: a, e, o, ö
        2.Dar ünlüler: ı, i, u, ü
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