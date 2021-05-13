İsrail Filistinliler'e yönelik saldırılarında hız kesmedi. Savaş suçu işlemeye devam etti. Önceki gece de Gazze'yi hedef seçti. Sivil yerleşim yerleri, savaş uçakları tarafından enkaza çevrildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.
Bunlardan 16'sının çocuk, 5'inin de kadın olduğu bildirildi. Bu arada Mescid-i Aksa'daki çatışmaların da devam ettiği kaydedildi. Bu arada İsrail sınırları içerisinde yaşayan Araplar da uzun süredir kendilerine yönelik uygulanan ikinci sınıf muameleye tepki gösterdi. İsrailliler'e ait araçları ateşe verdi. Bölgede OHAL ilan edildi. Bu arada İsrail'in hava savunma sisteminin birçok noktada çöktüğü gözlendi. Katliama dünya sessiz kalırken, yeşil sahaların iki yıldızı "Yeter artık" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM'YE ÇAĞRI: DERHAL DURDURUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Pakistan Başbakanı Han ile İsrail'in saldırılarını ele aldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e de çağrı yaptı: BMGK, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse, "Dünya 5'ten büyüktür" diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir.