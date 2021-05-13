Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünya, İsrail terörüne sessiz kaldı Filistinli şehit sayısı 65'e çıktı! Başkan 'ye seslendi

    İsrail Filistinliler'e yönelik saldırılarında hız kesmedi. Savaş suçu işlemeye devam etti. Önceki gece de 'yi hedef seçti. Sivil yerleşim yerleri, savaş uçakları tarafından enkaza çevrildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Bunlardan 16'sının çocuk, 5'inin de kadın olduğu bildirildi.

    Yeter artık!

    İsrail Filistinliler'e yönelik saldırılarında hız kesmedi. Savaş suçu işlemeye devam etti. Önceki gece de Gazze'yi hedef seçti. Sivil yerleşim yerleri, savaş uçakları tarafından enkaza çevrildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.

    Bunlardan 16'sının çocuk, 5'inin de kadın olduğu bildirildi. Bu arada Mescid-i Aksa'daki çatışmaların da devam ettiği kaydedildi. Bu arada İsrail sınırları içerisinde yaşayan Araplar da uzun süredir kendilerine yönelik uygulanan ikinci sınıf muameleye tepki gösterdi. İsrailliler'e ait araçları ateşe verdi. Bölgede OHAL ilan edildi. Bu arada İsrail'in hava savunma sisteminin birçok noktada çöktüğü gözlendi. Katliama dünya sessiz kalırken, yeşil sahaların iki yıldızı "Yeter artık" dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM'YE ÇAĞRI: DERHAL DURDURUN

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Pakistan Başbakanı Han ile İsrail'in saldırılarını ele aldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e de çağrı yaptı: BMGK, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse, "Dünya 5'ten büyüktür" diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir.

        MELEK OLDU!
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından İsrail'in çocukları katlettiğini gözler önüne serdi. Paylaştığı bu kızın fotoğrafının altına "İsrail'deki katillerin öldürdüğü melek... Gözlerinde insanlığa dair ne büyük umut ve neşe taşımış. Küçük omuzlarında bütün insanlığın yükü... Ama insanlık vicdanı bu meleğin katillerini durduramadı" ifadelerini kullandı.

        TERÖRE DESTEK!
        İsrail'in zulmünü görmezden gelen ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, şiddeti körükleyecek mesajlar paylaştı. "Amerika her zaman İsrail'in yanında olmalı ve Filistinliler'in şiddeti, terörü ve roket saldırılarını bitirmesini sağlamalı" diyerek teröre destek verdiğini açıkça gösterdi.

        KOMEDYA!
        Dünyanın         en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a sansür uyguladı. Mescid-i Aksa alevler içinde yanarken İsrail'de işgalcilerin dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırdı. Bunun üzerine Bayraktar, "Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın" dedi.

            KARDEŞLERİMLEYİM!
            Leicester             City forması giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de İsrail katliamına isyan etti. Yaptığı paylaşımda dua ettiği bir fotoğrafını koyarak, "Dualarım Kudüs'teki kardeşlerimle. Daha fazla masum insan ölmesin. Yeter artık" İfadelerine yer verdi.

            ÖLÜMLER BİTSİN!
            Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Salah, İsrail'e tepki gösterdi: "Başbakan Johnson dahil tüm dünya liderlerini masum insanların öldürülmesinin durdurulması için her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yetti artık.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            10 yıl çalışana emeklilik
            Haberler Güncel Dünya, İsrail terörüne sessiz kaldı Filistinli şehit sayısı 65'e çıktı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM'ye seslendi