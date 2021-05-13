Bunlardan 16'sının çocuk, 5'inin de kadın olduğu bildirildi. Bu arada Mescid-i Aksa'daki çatışmaların da devam ettiği kaydedildi. Bu arada İsrail sınırları içerisinde yaşayan Araplar da uzun süredir kendilerine yönelik uygulanan ikinci sınıf muameleye tepki gösterdi. İsrailliler'e ait araçları ateşe verdi. Bölgede OHAL ilan edildi. Bu arada İsrail'in hava savunma sisteminin birçok noktada çöktüğü gözlendi. Katliama dünya sessiz kalırken, yeşil sahaların iki yıldızı "Yeter artık" dedi.