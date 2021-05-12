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    • 12.05.2021 23:44
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Dünya 5'ten büyüktür' vurgulu çağrısı: 'in eylemleri derhal durdurulmalıdır

    Başkan , "İnsanlığın ortak kuruluşlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve tüm insani değerlere aykırı olan 'in eylemleri derhal durdurulmalıdır" açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' çağrısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırılarının derhal durdurulması için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tüm dünyaya çağrı yaptı.

    Erdoğan, "İnsanlığın ortak kuruluşlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve tüm insani değerlere aykırı olan İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır" dedi.



    Başkan Erdoğan paylaşımında "Dünya 5'ten büyüktür" vurgusu da yaptı.



    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır"

    "BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir."



        "KUDÜS'ÜN ONURUNU HER BİR MÜSLÜMANIN BOYNUNUN BORCUDUR"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Başkan Erdoğan paylaşımında, "Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur." ifadelerine yer verdi.

        İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;
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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Dünya 5'ten büyüktür' vurgulu Filistin çağrısı: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır