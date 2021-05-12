Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırılarının derhal durdurulması için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tüm dünyaya çağrı yaptı.

Erdoğan, "İnsanlığın ortak kuruluşlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve tüm insani değerlere aykırı olan İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır" dedi.