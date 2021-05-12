Bugün İslam alemi yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'nı kutluyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı sona erdi ve vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamladı. Yarın bayram namazı kılacak olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? İşte dini bilgiler...

BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilebilir.

İşte bayram namazı kılınışı;