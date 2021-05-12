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    • 13.05.2021 00:59
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    ? Bayram namazı kaç rekat? İşte kılınışı...

    Müslümanlar Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyor. İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bayram namazı kılınacak. Namazın nasıl kılındığını öğrenmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda bayram namazı kılışı hakkında tüm bilgileri öğrenmek için araştırmalara başladı. Bilindiği üzere camilerde namaz koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak kılınabilecek. Peki, ? Bayram namazı kaç rekat? İşte kılınışı...

    Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?

    Bugün İslam alemi yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'nı kutluyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı sona erdi ve vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamladı. Yarın bayram namazı kılacak olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? İşte dini bilgiler...

    BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilebilir.

    İşte bayram namazı kılınışı;

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat

    • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
    • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
    • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    • Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    • Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
    • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat

    • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
    • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

        YARIN CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

        Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini duyurdu.

        EVDE BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.

        Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür.

        RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

        Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

            Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

            Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.
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            Haberler Güncel Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? İşte kılınışı...