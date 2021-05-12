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    • Güncel
    • 12.05.2021 22:05
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    • 12.05.2021 22:11
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    Son dakika! Bakanı 'dan hakkında sert açıklama

    Bakanı , "('in 'ye yönelik saldırıları) Bu saldırılar, insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır." dedi.

    AA
    Bakan Hulusi Akar'dan İsrail hakkında sert açıklama

    Son dakika haberi... Bakan Akar ve komuta kademesi, sınır birliklerinde incelemelerde bulundu, sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile toplantı yaptı.

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    Bakan Akar'ın açıklmaları şöyle;

    "İdlib'de huzur ve güvenliği bozmaya teşebbüs eden tüm unsurların aklını başına toplaması lazım. Onlarla mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek.

    İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları) Bu saldırılar, insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır."

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    Haberler Güncel Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İsrail hakkında sert açıklama