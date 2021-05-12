Son dakika haberi... Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, sınır birliklerinde incelemelerde bulundu, sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile toplantı yaptı.

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Bakan Akar'ın açıklmaları şöyle;

"İdlib'de huzur ve güvenliği bozmaya teşebbüs eden tüm unsurların aklını başına toplaması lazım. Onlarla mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları) Bu saldırılar, insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır."