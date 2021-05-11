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    • 11.05.2021 21:37
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    Pençe-Yıldırım devam ediyor... 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 'lı imha edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 'lı in daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte o anlar...

    AJANSLAR
    5 PKK'lı teröristin dünya ile bağlantısı kesildi

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonunda terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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    PENÇE-ŞİMŞEK VE PENÇE-YILDIRIM OPERASYONLARINDA SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

        Açıklamada, başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği duyuruldu.

        Açıklamada, operasyonda 1 M-16 A4 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 1 SB-81 anti tank mayını, 5 anti tank roket mühimmatı, 105 mm'lik 1 top mühimmatı, 5 el bombası, 1 bidon amonyum nitrat uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcı (EYP), 4 alfa fire düzenek EYP, 6 basma düzenek EYP, 1 kutu 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5 M-16 A4 piyade tüfeği şarjörü, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 5 sevk fişeği, 1 devre ölçer, 1 alfa fire, 1 termal silah dürbünü ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

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        Haberler Güncel Pençe-Yıldırım devam ediyor... Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist imha edildi