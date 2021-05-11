Güvenlik güçlerimiz yurt içi ve yurt dışında hain, bölücü terör örgütleriyle mücadelesine devam ediyor. Türk askerinin karşısına çıkmaya korkan ve maketlerle saldırmayı planlayan PKK'lıların planları başlarına yıkıldı.

"YİNE MAKET UÇAKLARLA SALDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarıyla devam ediyor. Kahraman Komandolarımız her bir terör inine girerek teröristlere ait hedefleri tek tek imha ediyor. Saklandıkları sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen teröristler ise zaman zaman yaptıkları gibi yine maket uçaklarla saldırmaya çalışıyor.