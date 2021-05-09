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    • 09.05.2021 15:04
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    TSK ve 'ten Irak'ta ortak operasyon! 8 'lı öldürüldü

    haberine göre sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 8 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    , Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 8 'lı teröristin düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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