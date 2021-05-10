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    Son dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri.. MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

    3 PKK'lı cehenneme gönderildi!

    Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman pilotlarımızdan tam isabet! Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina'daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

    Paylaşımda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntü de yer aldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi