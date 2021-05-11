Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.05.2021 21:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2021 21:55
    ABONE OL

    Son dakika! Dışişleri Bakanı 'da: Ümmet adım atmamızı bekliyor

    Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ( ile) Son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık" dedi.

    Ümmet adım atmamızı bekliyor

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , "(İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları) Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    "İSRAİL'İN BU SALDIRILARI KARŞISINDA SESSİZ KALAMAZDIK"

    Çavuşoğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

    " ile son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık.

    'in bu saldırıları karşısında sessiz kalamazdık. Gerekli temaslarımızı başlattık. Filistin Dışişleri ile sürekli temas halindeyiz. Güçlü bir şekilde kınama yetmiyor. Tedbirler de almamız gerekiyor. Sadece büyükelçiler düzeyinde değil, siyasi düzeyde ele alınması gerektiğini söyledik.

    Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda (İsrail saldırılarına ilişkin) inşallah bir karar çıkartacağız.

    Filistinlilerin haklarını korumamız lazım. Ama özellikle Filistinli sivillerin korunması konusu da gündeme geldi. Bayramdan sonra İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı yapacağız.

    Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Beşiktaş - Fatih Karagümrük | CANLI
    Haberler Güncel Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da: Ümmet adım atmamızı bekliyor