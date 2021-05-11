Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları) Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" ifadelerini kullandı.

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"İSRAİL'İN BU SALDIRILARI KARŞISINDA SESSİZ KALAMAZDIK"

Çavuşoğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suudi Arabistan ile son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık.

İsrail'in bu saldırıları karşısında sessiz kalamazdık. Gerekli temaslarımızı başlattık. Filistin Dışişleri ile sürekli temas halindeyiz. Güçlü bir şekilde kınama yetmiyor. Tedbirler de almamız gerekiyor. Sadece büyükelçiler düzeyinde değil, siyasi düzeyde ele alınması gerektiğini söyledik.

Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda (İsrail saldırılarına ilişkin) inşallah bir karar çıkartacağız.

Filistinlilerin haklarını korumamız lazım. Ama özellikle Filistinli sivillerin korunması konusu da gündeme geldi. Bayramdan sonra İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı yapacağız.

Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."