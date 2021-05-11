Terör örgütü PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor? PKK’nın paramotorlu saldırı planları nasıl bozuldu?

Yurt içinde ve yurt dışında darbe üstüne darbe alan eli kanlı terör örgütü PKK, yeni terör stratejileri geliştirme arayışında. Bu kapsamda terör örgütü son dönemde intihar 'drone'ları kullanmaya başladı ve çok çeşitli hava araçlarıyla güvenlik güçlerimize saldırı planlıyor.
Son olarak Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sırasında teröristlerin Mehmetçik'e saldırı amaçlı kullandığı bir maket uçak imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarıyla devam ettiği belirtildi.
Komandoların her bir terör inine girerek teröristlere ait hedefleri tek tek imha ettiği vurgulanan açıklamada, saklandıkları sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen terör örgütü mensuplarının ise zaman zaman yaptıkları gibi yine maket uçaklarla saldırmaya çalıştığı bildirildi.