Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.05.2021 16:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2021 16:14
    ABONE OL

    Terör örgütü PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor? PKK’nın paramotorlu saldırı planları nasıl bozuldu?

    Üst üste ağır darbeler alan terör örgütü PKK drone ve maket uçaklar kullanarak güvenlik güçlerine saldırı yapmaya çalışıyor. Son olarak ’da PKK’ya ait bir maket uçak düşürüldü. Peki bu saldırılarda hangi hava araçları kullanılıyor? Metina'da PKK'nın bomba yüklü 'drone'u nasıl düşürüldü? Teröristler bomba yüklü İHA'ları nasıl kullanıyor? PKK'nın paramotorlu saldırı planları nasıl bozuldu? PKK'ya drone ve maket uçakları kim veriyor? Ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında aktardı.

    PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor?
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Yurt içinde ve yurt dışında darbe üstüne darbe alan eli kanlı terör örgütü PKK, yeni terör stratejileri geliştirme arayışında. Bu kapsamda terör örgütü son dönemde intihar 'drone'ları kullanmaya başladı ve çok çeşitli hava araçlarıyla güvenlik güçlerimize saldırı planlıyor.

    Son olarak Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sırasında teröristlerin Mehmetçik'e saldırı amaçlı kullandığı bir maket uçak imha edildi.

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarıyla devam ettiği belirtildi.

    Komandoların her bir terör inine girerek teröristlere ait hedefleri tek tek imha ettiği vurgulanan açıklamada, saklandıkları sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen terör örgütü mensuplarının ise zaman zaman yaptıkları gibi yine maket uçaklarla saldırmaya çalıştığı bildirildi.

        Açıklamada, Pençe Şimşek operasyonunun düzenlendiği Metina bölgesinde arama tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçik'in, kendilerine doğru gelen bir maket uçağı fark ederek makineli tüfeklerle ateş altına aldığı ve uçağın hedefine ulaşamadan düşürüldüğü kaydedildi.

        MAKET UÇAKLARI PKK'YA KİM VERDİ?
        A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında çarpıcı detayları paylaştı. Ulak, "Terör örgütü aslında maket uçakları ilk kez kullanmıyor. Drone'lar ilk kez 2016 yılında DEAŞ tarafından TSK'nın başlatmış olduğu Fırat Kalkanı harekatı sırasında DEAŞ tarafından kullanılmıştı. Ve o maket uçaklar, PKK/YPG tarafından ele geçirildi ve TSK'ya karşı kullanılıyor. Bir yandan da ABD'nin vermiş olduğu maket drone'lar onlar. Bu maket uçakların eğitiminin verildiği yer ise Başkan Erdoğan'ın da vurguladığı ve terör örgütünün kuluçka yuvası olarak adlandırdığı Irak'ın kuzeyinde yer alan Mahmur kampı. " dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte 'Acil Kudüs Toplantısı'nın sonuç bildirgesi
        Haberler Güncel Terör örgütü PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor? PKK’nın paramotorlu saldırı planları nasıl bozuldu?