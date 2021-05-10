Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile birlikte yurt dışına kaçmasının ardından dolandırılan mağdurların cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini bildiren Avukat Recep Çıklatekerlio, "Şirket hesaplarında 31 milyon TL tespit edilmiştir. Söz konusu şirkete kayyum atandığı takdirde mağdur vatandaşlarımızın davalarını açmaları için bir ışık doğacaktır" dedi.
Kayseri Barosu Avukatlarından Recep Çıklatekerlio, Thodex'in internet sitesinin kapanmasıyla birlikte işlemi gerçekleşemeyen kullanıcıların meraklı bir bekleyiş içerisinde olduğunu aktardı.
Mağdurların cumhuriyet başsavcılıklarına giderek suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini bildiren Avukat Çıklatekerlio, "Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başlamıştır. 2008 yılında kripto para borsasına giriş yaparak 2017 yılının Eylül ayından itibaren Thodex şirketini kurmuştur. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan, İngiltere gibi ülkelerde faaliyet göstermektedir.