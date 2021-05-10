Böylece vatandaşlarımızın mağduriyetleri de fazlaca giderilmiş olacaktır. Şahıs yakalanıp Türkiye'ye getirildiği zaman Türk Ceza Kanun'unun 220. maddesi gereğince 'suç örgütü kurmak' ve 'yönetmek' ile 'nitelikli dolandırıcılık' ya da 'bilişim sureti ile dolandırıcılık suçlarından çok ciddi hapis cezası alması bekleniyor" ifadelerini kullandı.