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    • 09.05.2021 23:08
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    Kripto para vurguncusu Thodex'in kurucusu 'e yardım eden vatandaşı yakalandı!

    Son dakika haberi... Kripto para vurguncusu Thodex’in kurucusu 'in yakalanması için çalışmalar sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Özer ile birlikte otelde güvenlik kamerasına yansıyan yakalandı. Canaj ilk sorgusunda Özer'e yardımcı olduğunu itiraf etti.

    Kripto Özer'e yardım eden Canaj yakalandı!

    Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le birlikte otelde güvenlik kamerasına yansıyan Altjan Canaj yakalandı.

    Canaj ilk sorgusunda Özer'e yardımcı olduğunu itiraf etti.

    KRİPTOYU BULANA ÖDÜL
    Arnavutluk emniyetinin Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'i ihbar edene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi.

    Firari Faruk Fatih Özer'in arama çalışmaları yeni bir boyut kazandı. Arnavutluk'ta Tiran merkezli yürütülen operasyonlarda Arnavutluk Emniyetinin bütün ihbarları değerlendirdiği, kriptocu Faruk'un yakalanması yönünde önemli bir bilgi ihbar edene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi.

    Sabah'ın haberine göre, Özer'in Mafya bağlantısına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı.

    Özer'i ülkenin iş dünyasında önde gelen nüfuzlu bir ailenin himayesinde korunduğu ortaya çıktı.

        YATAKLIK EDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
        Thodex vurgununda Özer'i kaçış sürecinde otele yerleştiren ve otelden alan kişilerin kimlikleri ortaya çıktı. Son yapılan operasyonda Özer'i otele yerleştiren kişinin Altjan Canaj adında bir Arnavutluk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

        YAKININDAKİ İSİM YAKALANDI
        Şüpheli Altjan Canaj, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı.

        Canaj, ifadesinde Faruk Özer'in suçlu olduğunu basında çıkan haberlerden sonra anladığını iddia etti.

        Thodex'in firari kurucusu Özer'i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı.

        Şüpheli ifadesinde Faruk Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı Edevaldo Haxhiu ile görüştüğünü daha sonra ise korkup saklandığını söyledi.

        Öte yandan Özer'i otelden alan kişinin de Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxhiu olduğu tespit edildi.

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        Kripto Özer'e yardım eden Canaj yakalandı!
        Haberler Güncel Kripto para vurguncusu Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'e yardım eden Arnavutluk vatandaşı Altjan Canaj yakalandı!