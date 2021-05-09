Şüpheli ifadesinde Faruk Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı Edevaldo Haxhiu ile görüştüğünü daha sonra ise korkup saklandığını söyledi.

Öte yandan Özer'i otelden alan kişinin de Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxhiu olduğu tespit edildi.