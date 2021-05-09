Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le birlikte otelde güvenlik kamerasına yansıyan Altjan Canaj yakalandı.
Canaj ilk sorgusunda Özer'e yardımcı olduğunu itiraf etti.
KRİPTOYU BULANA ÖDÜL
Arnavutluk emniyetinin Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'i ihbar edene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi.
Firari Faruk Fatih Özer'in arama çalışmaları yeni bir boyut kazandı. Arnavutluk'ta Tiran merkezli yürütülen operasyonlarda Arnavutluk Emniyetinin bütün ihbarları değerlendirdiği, kriptocu Faruk'un yakalanması yönünde önemli bir bilgi ihbar edene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, Özer'in Mafya bağlantısına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı.
Özer'i ülkenin iş dünyasında önde gelen nüfuzlu bir ailenin himayesinde korunduğu ortaya çıktı.