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    Thodex’in CEO’su , yüzyılın vurgununu yaptı! Kripto Faruk'u mafya saklıyor

    Thodex'in CEO'su , yüzyılın vurgununu yaptı. 2 milyar dolarla 'a kaçtı. 'ya gitme planı yapan Kripto Faruk'un rüşvet karşılığı mafya tarafından saklandığı ortaya çıktı. TAKVİM ise Kripto Faruk'u adım adım takibe aldı.

    Kripto adres: Avlonya

    Türkiye, yüzyılın vurgunuyla sarsıldı! Yerli kripto para alım satım borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, binlerce insanın zengin olma hayallerini çaldı! 400 bin kişiden topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı! Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldı. TAKVİM ise Kripto Faruk'u adım adım takibe aldı!

    20 Nisan'da Tiran'a kaçan Özer, 48 saat boyunca Mondial Otel'in 308 numaralı odasında kaldı. Temizlikçilere bile kapıyı açmadı. İki günün sonunda kendisine yardım eden kişiler tarafından otelden çıkartıldı! Kripto Faruk ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.

    Buna göre Faruk Fatih Özer'in rüşvet vererek Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından saklandığı açıklandı.

        BU TEKNEYLE KAÇACAK
        Özer, Arnavutluk'un Avlonya bölgesinde tespit edildi. Sürat teknesi ile İtalya'ya kaçma planı yaptığı öğrenildi.

        350 EURO'YA AVRUPA!
        Arnavutluk         polisi Faruk Fatih Özer'in kaçma ihtimalini değerlendirdi. 350 Euro'ya sürat motoru ve teknelerle İtalya'ya kaçakçılığın yapıldığı Avlonya bölgesinde takipler derinleşti. Kaçakçılıkta kullanılan sürat motorları radara yakalanmadan istenilen yere yolcu taşıyor.

        5 YÖNETİCİ DE KAYIP
        Kripto         para vurgunuyla ilgili soruşturma derinleştirildi. Şüpheliler, 5 şirket yöneticisinin de firar ettiğini söyledi. Hatta firari yöneticilerin, Özer'in kaçacağından haberi olduğunu iddia etti.
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        Haberler Güncel Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer, yüzyılın vurgununu yaptı! Kripto Faruk'u mafya saklıyor