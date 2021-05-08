20 Nisan'da Tiran'a kaçan Özer, 48 saat boyunca Mondial Otel'in 308 numaralı odasında kaldı. Temizlikçilere bile kapıyı açmadı. İki günün sonunda kendisine yardım eden kişiler tarafından otelden çıkartıldı! Kripto Faruk ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.