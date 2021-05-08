Türkiye, yüzyılın vurgunuyla sarsıldı! Yerli kripto para alım satım borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, binlerce insanın zengin olma hayallerini çaldı! 400 bin kişiden topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı! Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldı. TAKVİM ise Kripto Faruk'u adım adım takibe aldı!
20 Nisan'da Tiran'a kaçan Özer, 48 saat boyunca Mondial Otel'in 308 numaralı odasında kaldı. Temizlikçilere bile kapıyı açmadı. İki günün sonunda kendisine yardım eden kişiler tarafından otelden çıkartıldı! Kripto Faruk ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.
Buna göre Faruk Fatih Özer'in rüşvet vererek Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından saklandığı açıklandı.