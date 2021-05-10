Kripto para borsası Thodex şirketinden 160 bin lira değerinde kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten S.K'nın avukatı Sinan Keskin aracılığı ile açtığı "belirsiz alacak" davası kabul edildi. Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak Thodex Şirketi'nin tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesine karar verdi. Aynı şekilde mağdur İ.Ö'nün de avukatı aracılığıyla Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede ise Thodex'in, paraları finansal hizmet sözleşmesine aykırı kullandığı belirtildi.

O KİŞİ GÖZALTINDA

Tiran'da Özer ile birlikte otelde kameraya yansıyan Altjan Canaj yakalandı. Arnavutluk vatandaşı Canaj, Özer'e yardımcı olduğunu itiraf etti.