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    ’e dava kabul edildi: "Belirsiz alacak" davaları bir bir açılmaya başlandı

    Kripto para borsası şirketinden 160 bin lira değerinde kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten S.K'nın avukatı aracılığı ile açtığı "belirsiz alacak" davası kabul edildi. , 'ne müzekkere yazılarak 'nin tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesine karar verdi.

    Thodex’e dava kabul edildi

    Kripto para borsası şirketinden 160 bin lira değerinde kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten S.K'nın avukatı aracılığı ile açtığı "belirsiz alacak" davası kabul edildi. , 'ne müzekkere yazılarak 'nin tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesine karar verdi. Aynı şekilde mağdur İ.Ö'nün de avukatı aracılığıyla . Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede ise Thodex'in, paraları finansal hizmet sözleşmesine aykırı kullandığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Thodex’e dava kabul edildi: "Belirsiz alacak" davaları bir bir açılmaya başlandı