MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, mağdur İ.Ö'nün zararının giderilmesi için açtığı alacak davasını kabul ederek, tensip tutanağını düzenledi. Buna göre mahkeme, davalı Thodex şirketine, bu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevap dilekçesi ile ilk itirazlarını sunmaları için 2 hafta süre verdi. Davacının da gelecek cevaba yanıt vermesi için 2 hafta süre tanıyan mahkeme, taraflar arasındaki dilekçe aşamalarını sona ermesinin ardından ön inceleme yapılması için gün belirlenmesini kararlaştırdı.