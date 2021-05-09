Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten bir kişinin, zararının giderilmesi için açtığı alacak davası kabul edildi. Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi, bu yönde yapılan başvuruyu kabul eden ilk mahkeme oldu. Mağdur İ.Ö'nün avukatı Sinan Keskin tarafından Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, Thodex adıyla internet ortamında faaliyet gösteren davalı Koineks Teknoloji A.Ş'nin, kripto paranın alımı ve satımı konusunda yatırımcılara aracı kurum niteliğinde hizmet veren ticari şirket olarak ilgili ticaret sicilinde yer aldığı belirtildi.
Yıllarca çalışarak elde ettiği birikimiyle yatırım yapmak isteyen İ.Ö'nün, davalı şirketle kripto para alım-satım hizmetine yönelik sözleşme yaptığı belirtilen dilekçede, sözleşme gereğince, İ.Ö'nün davalı şirkete ait web sitesi üzerinden kripto para birimleri üzerinde alım-satım işlemleri yapabileceği, davalı şirketin ise bu işlemler neticesinde komisyon bedeli talep edeceği kaydedildi.
Dilekçede, İ.Ö'nün davalı şirketin "https://www.thodex.com/" adresli web sitesi üzerinden 15,364 Ethereum cinsinde kripto para satın aldığı, bunun değeri üzerinden davalı şirketin hesabına para yatırdığı anlatıldı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, İ.Ö'nün de aralarında bulunduğu binlerce kişiden aldığı paraları uhdesine geçirerek, yurt dışına kaçtığı belirtilen dilekçede, bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.