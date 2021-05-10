

Sabah'ta yer alan habere göre, bu ceza, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, 2019 yılı sonu ve 2020 Mart ayında Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'ne baskın düzenlemesinden sonra veteriner Mustafa Ün'ün kayıt dışı ilaçlar kullandığının tespit edilmesi üzerine kesildi.



Mahkemenin kararında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince E-Reçete sisteminden yapılan kontrollerde Avromec-Fac, Vilmetin ve Kafedif isimli "veteriner tıbbi ürün"lerin belediye stoklarında yer almadığı, stok kayıtlarına işlenmediği, tedarik ve kullanımının dahi bildirilmediği kaydedildi.