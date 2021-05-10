İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin satın almasının ardından kayıplara karışan 978 atla ilgili bir skandalı daha gün yüzüne çıkıyor.
KAYIT DIŞI İLAÇ KULLANDILAR
CHP'li İBB yönetimi satın almadan önce CHP'li Adalar Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan atların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullanıldığı, bu tespit üzerine Adalar Belediyesi'ne idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.
PARA CEZASI
Ulaşılan belgeye göre Adalar Sulh Ceza Hâkimliği; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet edildiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ne 11 bin 368 TL para cezası uygulanmasına karar verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, bu ceza, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, 2019 yılı sonu ve 2020 Mart ayında Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'ne baskın düzenlemesinden sonra veteriner Mustafa Ün'ün kayıt dışı ilaçlar kullandığının tespit edilmesi üzerine kesildi.
Mahkemenin kararında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince E-Reçete sisteminden yapılan kontrollerde Avromec-Fac, Vilmetin ve Kafedif isimli "veteriner tıbbi ürün"lerin belediye stoklarında yer almadığı, stok kayıtlarına işlenmediği, tedarik ve kullanımının dahi bildirilmediği kaydedildi.