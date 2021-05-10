"Başkalarına ait toprakları yağmalayan ve işgal eden bir devlet düşünün. Masum sivillerin temel insan haklarından mahrum bırakıldığını düşünün. Kadınların, çocukların ve yaşlıların her gün tacize uğradığını düşünün. Bir halkın insanlık onurunun alçakça çiğnendiğini düşünün. Filistinlilerin haklarını savunacağız. Bir mübarek mabedin üstelik o dinin en kutsal günlerinden birinde saldırıya uğradığını düşünün. Vatikan'a giden hacıların silahlı kuvvetler tarafından desteklenen fanatikler tarafından saldırıya uğradığını düşünün. New York'taki Noel veya Hanuka törenlerinin şiddet nedeniyle kesintiye uğradığını düşünün. Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı savunacak. Yalnızca işgalin derinleşmesiyle sonuçlanan bir sözde barış süreci düşünün. Paris'te, işgal altındaki insanların seçim bile yapamadığını düşünün. Londra'da yaşayanların vatandaşlık haklarının ve dolaşım özgürlüklerinin olmadığını düşünün. Türkiye, Filistinlilerin yanında olacak."