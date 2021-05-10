İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla işgalci İsrail'e destek veren ve mazlum Filistin halkının yaşadıklarına sessiz kalan herkese adeta ders verdi.
Altun sosyal medya hesabından, İsrail Büyükelçiliği'nin "İsrail'in saldırılarının kendisini koruma amacı taşıdığını" öne süren paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.
BİR DEVLET DÜŞÜNÜN...
Esas Filistinlilerin topraklarının işgal edildiğini, zulüm gördüğünü, en temel insan haklarının çiğnendiğini ve İsrail'in saldırılarında çocuklar başta olmak üzere çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Altun, şunları kaydetti: