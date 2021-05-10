Dünya 3 maymunu oynarken Başkan Erdoğan'ın Filistin mücadelesi: Kudüs huzura ermeden davamızdan dönmeyeceğiz

Siyonist İsrail, Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikasını acımasızca sürdürüyor.
İşgal güçleri Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanları hedef aldığı saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 20'den fazla Müslümanı şehit etti.
BAŞKAN ERDOĞAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ BAŞLATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in bir terör devleti olduğunu belirterek saldırılara tepki gösterdi ve Müslüman ülkeler ile tüm dünyayı İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.
Peş peşe görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü.
BM VE DÜNYA DEVLETLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler ve açıklamalar ile dünya devletlerinin dikkatini çektiğini ifade etti.
Altun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır.