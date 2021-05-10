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    • 11.05.2021 01:52
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    Dünya 3 maymunu oynarken Başkan Erdoğan'ın Filistin mücadelesi: Kudüs huzura ermeden davamızdan dönmeyeceğiz

    Son dakika haberleri... Siyonist , Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikasını acımasızca sürdürüyor. İşgal güçleri 'da Filistinli Müslümanları hedef aldığı saldırılarda 20'den fazla insan şehit oldu. Başkan Erdoğan Filistin için peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler ve açıklamalar ile dünya devletlerinin dikkatini çektiğini ifade etti. Altun, "Kudüs huzura ermeden, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz. " dedi. Başkan Erdoğan'ın 'üncü Genel Kurulu'nda işgal edilen Filistin topraklarını gösterdiği harita ile yaptığı o konuşma yeniden paylaşıldı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan'ın Filistin mücadelesi

    Siyonist İsrail, Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikasını acımasızca sürdürüyor.

    İşgal güçleri Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanları hedef aldığı saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 20'den fazla Müslümanı şehit etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ BAŞLATTI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in bir terör devleti olduğunu belirterek saldırılara tepki gösterdi ve Müslüman ülkeler ile tüm dünyayı İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.

    Peş peşe görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü.

    BM VE DÜNYA DEVLETLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler ve açıklamalar ile dünya devletlerinin dikkatini çektiğini ifade etti.

    Altun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
    Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır.

        "FİLİSTİN'İ VE FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ SAVUNMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR"
        Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için her platformda kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız, terör eylemlerini ve işgal girişimlerini giderek artıran İsrail'e karşı bağımsız Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi savunmayı sürdürmektedir.

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, diplomasi trafiğine ara vermeden devam etmektedir.

        Türkiye, İsrail'in, dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamların bir an önce sona ermesi için uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet etmektedir.

            "FİLİSTİN'İN ADIM ADIM İŞGAL EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
            Kudüs huzura ermeden, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz. Dünyanın bu zulme karşı üç maymunu oynamasına daha fazla seyirci kalmayacağız. Filistin'in adım adım işgal edilmesine izin vermeyeceğiz.

            BAŞKAN ERDOĞAN'IN BM KONUŞMASI
            İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın BM 74'üncü Genel Kurulu genel görüşmeleri açılışında yaptığı tarihi konuşmayı paylaştı.

            "MAZLUM COĞRAFYALARIN "ADALET" ÇAĞRILARININ MANİFESTOSUDUR"
            Altun, "Dünya 5'ten büyüktür" cümlesi dünyadaki zulüm düzenine karşı apaçık bir başkaldırıdır. Mazlum coğrafyaların "adalet" çağrılarının manifestosudur. İşte, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden, zulüm düzeninin en büyük aktörü İsrail'e ve destekçilerinin yüzüne haykırdığı gerçekler." ifadelerine yer verdi.

            Erdoğan, yaptığı tarihi konuşmada "1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?" ifadelerini kullanarak bölgeye ilişkin işgal haritaları göstererek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

            işgale ilişkin haritaları göstererek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

            "Sene 1947, neredeyse burada İsrail yok gibi, tamamı Filistin... Sene 1947 paylaşım planı var ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Geliyorum bugüne, güncel durum şu an artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu, hayır doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Peki Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Birlemiş Milletler'in İsrail ile almış olduğu bunca karar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu, hayır geçmiyor. Peki o zaman Birlemiş Milletler ne işe yarıyor. O zaman bu çatının altında bizler, aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada."

            Erdoğan, mevcut İsrail yönetiminin, bu cinayetlerinin yanı sıra Gazze'deki insanlık dışı abluka, yasa dışı yerleşim faaliyetleri, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılar gibi eylemleriyle de uluslararası hukukun ötesinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına aldığını söylemişti.

                "İSRAİL DEVLETİNİN SINIRLARI NERESİDİR?"
                Kudüs konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu belirten Erdoğan, şunları söylemişti:
                Çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır. Bunun dışındaki herhangi bir barış planının adil olma, kabul edilme ve uygulanma şansı yoktur. Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyorum: İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır, yoksa daha başka bir sınırı mı vardır? Tıpkı işgal edilen diğer Filistin toprakları gibi Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki yerleşim yerleri bu devletin sınırları içinde değilse nasıl oluyor da dünyanın gözü önünde gasbedilebiliyor.

                Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır?" diye soran Erdoğan, şunları söyledi:

                "TÜRKİYE MAZLUM FİLİSTİN HALKININ YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"
                Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına, vaatlerin ötesinde somut destek vermelidir. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansının çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi, bu bakımdan çok önemlidir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir.

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                Haberler Güncel Dünya 3 maymunu oynarken Başkan Erdoğan'ın Filistin mücadelesi: Kudüs huzura ermeden davamızdan dönmeyeceğiz