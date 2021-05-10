Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde (İdlib) ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırı sonucu 1 askerimizin şehit olduğu duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:





"Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."