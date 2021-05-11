CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait araçta kokain ve esrarla yakalanmasının yankıları sürüyor.
GECE SAATLERİNDE APAR TOPAR KALDIRILDI
Yapılan testte kanında kokaine rastlanan Yıldırım'ın, ifadesinde eğlence amacıyla uyuşturucu maddeyi aldıklarını söylediği öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından Yıldırım'ın ismi ve fotoğrafı CHP Söke İlçe Başkanlığı'nın internet sitesinden gece saatlerinde apar topar kaldırıldı.
Aydın'da Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Söke İlçe Başkanlığı Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Başkanvekili Halil Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracı 6 Mayıs'ta Yenikent Mahallesi'nde durdurdu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait araçta yapılan aramada 0.07 gram kokain ile 0.08 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan CHP'li yönetici Halil Yıldırım, Mine Ekitmen ve Ali Mehmet Özel gözaltına alındı. Polisin uzun süredir teknik ve fiziki olarak takip ettiği öğrenilen 3 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra uyuşturucu madde kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi. Burada ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.