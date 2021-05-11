İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

CHP'li yönetici Halil Yıldırım'a kokain kullanıp kullanmadığının tespiti için test yapıldı. Sabah'ın haberine göre, yapılan testte Yıldırım'ın kanında kokaine rastlandı. İfadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf eden Yıldırım'ın, eğlence amacıyla uyuşturucu aldıklarını söylediği öğrenildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Yıldırım'ın ismi ve fotoğrafı CHP Söke İlçe Başkanlığı'nın internet sitesinden gece saatlerinde apar topar kaldırıldı. CHP Söke İlçe Başkanlığı Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Başkanvekilliği görevini yürüten evli bir çocuk babası Halil Yıldırım'ın daha önce de CHP Söke Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı öğrenildi.