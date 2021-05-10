



FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ VURGUSU

Bildiride, saldırıların durdurulmasının istendiğini ve kardeş Filistin halkının yanında olunduğunun vurgulandığını ifade eden Destici, "Lakin bu ve benzeri meselelerde Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin, hatta bağımsız milletvekillerinin de ayrım gözetilmeksizin imzası alınmalıdır. BBP olarak bu hatırlatmayı ifade ederken, açıklanan bildiriyi desteklediğimizi kamuoyu ile paylaşırız." ifadelerini kullandı.