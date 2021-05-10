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    İslam ülkelerine dikkat çeken çağrı: İsrailli diplomatları sınır dışı edin, kendi elçilerinizi geri çağırın

    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı , terör devleti İsrail'in ve 'ye yönelik saldırına ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, "İslam ülkeleri İsrailli diplomatları sınır dışı edip, kendi elçilerini geri çağırmalıdır" dedi.

    AA
    İslam ülkelerine dikkat çeken 'İsrail' çağrısı

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İslam ülkelerinin İsrail'li diplomatları sınır dışı edip, kendi elçilerini geri çağırması gerektiğini belirtti.



    Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Başkanlığı öncülüğünde TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak bildiri yayınlayarak, İsrail'in Mescid-i Aksa ve orada bulunan Müslümanlara yönelik saldırılarını kınadığını hatırlattı.



    FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ VURGUSU
    Bildiride, saldırıların durdurulmasının istendiğini ve kardeş Filistin halkının yanında olunduğunun vurgulandığını ifade eden Destici, "Lakin bu ve benzeri meselelerde Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin, hatta bağımsız milletvekillerinin de ayrım gözetilmeksizin imzası alınmalıdır. BBP olarak bu hatırlatmayı ifade ederken, açıklanan bildiriyi desteklediğimizi kamuoyu ile paylaşırız." ifadelerini kullandı.

        İSLAM ÜLKELERİNE 'İSRAİLLİ DİPLOMATLARI SINIR DIŞI' EDİN ÇAĞRISI
        TBMM'nin açıkladığı "İsrail'i kınayan" bildirinin benzerinin tüm İslam ülkeleri meclislerince de yayımlanması çağrısında bulunan Destici, "İsrail, Mescid-i Aksa'ya saldırılarına devam ettiği sürece ilişkiler askıya alınmalı. İslam ülkeleri İsrail'li diplomatları sınır dışı edip, kendi elçilerini geri çağırmalıdır." görüşünü paylaştı.



        İSRAİL 9'U ÇOCUK 20 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ
        İsrail'in hava saldırısının Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun bölgesine gerçekleştiği açıklandı.

        İşgalci İsrail saldırılarına devam ediyor!

        Filistinli yetkililer, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğu açıklandı. Saldırılarda 65 kişi yaralandı. Ağır yaralıların da olduğu açıklandı.

        Saldırıda bir caddenin de hedef alındığı, bir motosikletin vurulduğu, birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.




        YARALI SAYISI ARTTI
        İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında yaralı sayısı 331'e çıktı.
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        İslam ülkelerine dikkat çeken 'İsrail' çağrısı
        Haberler Güncel İslam ülkelerine dikkat çeken çağrı: İsrailli diplomatları sınır dışı edin, kendi elçilerinizi geri çağırın