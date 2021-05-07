RAMAZAN İMSAKİYE
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Thodex vurgununda flaş gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'i Arnavutluk'ta bakın kimler saklıyormuş!

Kripto para piyasasında binlerce insanı dolandırarak kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından rüşvet karşılığı saklandığı öğrenildi. İşte detaylar...

07.05.2021 09:47 - Son Güncelleme: 07.05.2021 10:00
Thodex vurgununda flaş gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'i Arnavutluk'ta bakın kimler saklıyormuş!

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından rüşvet karşılığı saklandığı öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Thodex vurgununda flaş gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'i Arnavutluk'ta bakın kimler saklıyormuş!

Thodex adlı kripto para borsasının firari patronu Faruk Fatih Özer, son dönemde işlerinin kötü gitmesi nedeniyle 18 Nisan'da kız kardeşi Serap Özer'den şirketin tüm belgelerini istediği ve iki gün sonra Arnavutluk'a kaçtı.

Thodex vurgununda flaş gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'i Arnavutluk'ta bakın kimler saklıyormuş!

Soruşturmada tutuklu bulunan Serap Özer ifadesinde abisi Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinde şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini anlattı.

Thodex vurgununda flaş gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'i Arnavutluk'ta bakın kimler saklıyormuş!

Özer, bu belgeler ve 400 bin kişiyi dolandırarak elde ettiği milyonlarca dolar kripto parayla yurtdışına çıktı. Soruşturmada ifadesi alınan şüphelilere göre, Özer'in kaçacağından firari olan 5 şirket yöneticisinin haberi vardı.

Thodex vurgununda flaş gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'i Arnavutluk'ta bakın kimler saklıyormuş!

TAKİP VE İZLEMEDEN RÜŞVET BAĞLANTILARIYLA KURTULDU
Özer'in yabancı ortak bulmak niyetiyle yurtdışına gittiğini söylemesine rağmen, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası kaçmaya karar verdiği değerlendiriliyor. Faruk Fatih Özer'in hakkında çıkartılan kırmızı bülten kararıyla Arnavutluk polisinin Türkiye'den giden 4 emniyet ekibiyle işbirliği içinde yürüttüğü takip ve izlemeden rüşvet vererek şu ana kadar kurtulabildiği belirtildi.