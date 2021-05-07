Thodex vurgununda flaş gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'i Arnavutluk'ta bakın kimler saklıyormuş!
Kripto para piyasasında binlerce insanı dolandırarak kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından rüşvet karşılığı saklandığı öğrenildi. İşte detaylar...
07.05.2021 09:47
- Son Güncelleme: 07.05.2021 10:00
TAKİP VE İZLEMEDEN RÜŞVET BAĞLANTILARIYLA KURTULDU
Özer'in yabancı ortak bulmak niyetiyle yurtdışına gittiğini söylemesine rağmen, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası kaçmaya karar verdiği değerlendiriliyor. Faruk Fatih Özer'in hakkında çıkartılan kırmızı bülten kararıyla Arnavutluk polisinin Türkiye'den giden 4 emniyet ekibiyle işbirliği içinde yürüttüğü takip ve izlemeden rüşvet vererek şu ana kadar kurtulabildiği belirtildi.