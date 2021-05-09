Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Türkiye'de de pandeminin başından beri sahada olan ve tehlikenin tam ortasında çalışan filyasyon ekipleri, Anneler Günü'nde de görevlerini sürdürdü.
ÇOCUĞUM MASKESİZ YAŞAMI BİLMİYOR
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'nü ailelerinden uzakta geçiren Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri SABAH'a konuştu:
3 yaşındaki kızının bu sürecin içinde pandemi çocuğu olduğunu söyleyen Dr. Hüma Baycan Sevgi: Yaşı çok küçük ama el dezenfektanını biliyor, maske takıyor ve sürekli "Maskem nerede?" diye soruyor. Ellerini burnuna götürmemesi gerektiğini öğrendi.
Eve girdiğinde dezenfektan arıyor, hemen ellerini dezenfekte ediyor. Alıştı duruma, maskesiz bir yaşamı bilmiyor. Kızım 'Anne artık sen benimle hiç oynamıyorsun, eve geliyorsun hemen yemek pişiriyorsun' diyor. Ailelerimize çok fazla vakit ayıramıyoruz.
Riskin tam göbeğinde çalıştığımız için hastalığı sevdiklerimize taşımaktan çok korkuyoruz. Artık herkes önlemlerden ve kısıtlamalardan bıktı biliyoruz. Hem sahadaki sağlık çalışanları hem de evdeki anne babalar için zor bir süreç. Herkes kendi savaşını veriyor. Ama bunun tek kurtuluşu korunma ve aşılama.