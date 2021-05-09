"BENİM ANNEM HEMŞİRE"

Hemşire Meltem Öndağ: Bu süreçte çocuklar da eve kapandıkları için anne babalarına daha çok ihtiyaç duymaya başladılar. Bende de çocuklarıma yetememe hissi oluşmaya başladı. Filyasyon ekibindeyim ve çalışmalarımız son hız devam ediyor. Çok fazla yorulduğum zaman çocuklarıma vakit ayıramıyorum çünkü kendi yorgunluğum daha ağır basıyor.

Uzaktan eğitim sürecindeler ve maalesef eğitimleriyle de fazla ilgilenemiyorum. Çocuklarıma sarılamamak, duygusal anlamda onlarla bir yakınlık kuramamak ve onlardan uzak durmak çok zor. İki tane oğlum var biri 10 biri 14 yaşında onları bırakacak yerim yok ve evde tek başlarına kalıyorlar. Ama anneleriyle gurur duyduklarını hissediyorum. Çünkü bu sürecin başında sağlık çalışanları alkışlanırken balkona çıkıp 'Benim annem hemşire' diye bağırarak alkışlıyorlardı.