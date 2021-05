"ÇOCUKLARIMIZDAN AYRI GEÇİRDİĞİMİZ SON ANNELER GÜNÜ OLSUN"

Her zaman annelerine destek oluyorlar ama her çocuk gibi anne istiyorlar. Her zaman içimde ya onlara bir şey olursa ya benim yüzümden bir zarar görürlerse korkusu var. İnşallah bu annelerimizden, sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz, sarılamadığımız son Anneler Günümüz olsun. Ben hiçbir tedirginlik hissetmeden anneme ve çocuklarıma sarılmayı çok özledim. İnşallah bundan sonra içimizde hiç şüphe olmadan sarılacağımız günler gelsin. Bu süreçte çocuklarımızın bize ihtiyacı var ama şu an ülkenin de bize ihtiyacı var. Nerede ihtiyaç varsa yetebildiğimiz kadar oradayız. Ben hep diyorum ki demek ki burada bana ihtiyaç vardı ve Allah beni bu yüzden buraya gönderdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN