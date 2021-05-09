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    • Güncel
    • 09.05.2021 22:25
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    • 09.05.2021 22:48
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    Bu hafta 6 yalan söyledi... 'nu mağdur etme oyununu açıklıyoruz

    Muhalefet bu hafta 6 öne çıkan yalan yaydı. Sosyal paylaşım sitesi 'da ve haber sitelerinde, 3-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında söylenen 6 yalan paylaşıldı. İşte 'nın yalanları ve gerçekler...

    Bu hafta Millet İttifakı 6 yalan söyledi

    Post Truth yani "Hakikat sonrası" siyaseti şöyle tanımlıyor;

    "Kamu politikasını görmezden gelerek, duygulara hitap ederek ve olgularla desteklenmeyen bir mesajı tekrar tekrar öne sürerek siyaset yapma kültürü."

    Şimdi nın ve onlara bağlı medya unsurlarının Post Truth propagandalarını ve hakikati açıklıyoruz.

    YALAN

    , Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bir ilçe sakinine 1 liralık gıda yardımı yapıldığını iddia etti.

    GERÇEK

    İçişleri Bakan Yardımcısı , Cumhuriyet'i yalanladı. Çataklı, "Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haber, yine araştırılmadan, bilgi alınmadan istismara yönelik yapılmıştır. 1 TL'lik yardım söz konusu değildir." dedi.

    YALAN

    , Kuşadası'ndaki restoranı için devlete "Ciro kaybı desteği" başvurusu yapan esnafın banka hesabına 4 lira 63 kuruş destek ödemesi yattığını iddia etti.

    GERÇEK

    Ticaret Bakanı , Kuşadası'ndaki esnafın 4 lira değil; 3 bin 4 lira 63 kuruş destek aldığını açıklayarak Sözcü'nün manşetini yalanladı.

    YALAN

    İYİ Parti İzmir Milletvekili , Başkan Erdoğan'ın masasında iftar öncesi su dolu bardak olduğunu iddia ettiği fotoğrafı paylaştı.

    GERÇEK

    İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, daha sonra yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın masasında su bardağı olan fotoğrafın iftar sonrası çekildiğini itiraf ederek kendisini yalanladı.

    YALAN

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'na 'ni ziyareti sırasında ellerini arkaya bağladığı için soruşturma açıldı.

    GERÇEK

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açılmasının söz konusu olmadığını duyurdu.

    YALAN

    Tokatspor Kulubü Başkanı Ufuk Akçekaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden kişinin kendisi olduğunu iddia etti.

    GERÇEK

    İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, Ufuk Akçekaya'nın yalanını "Burada adı geçen kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir." ifadeleriyle deşifre etti.

    YALAN

    Sözcü Gazetesi, 'nin günlüğü 35 bin lira olan teknenin içerisinde iftar programı yaptığını manşetine taşıdı.

    GERÇEK

    Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı açıklamada, söz konusu programın bir hayırseverin sağladığı imkanlarla hazırlanmış olduğu belirtilerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır" denildi.

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    Bu hafta Millet İttifakı 6 yalan söyledi
    Haberler Güncel Bu hafta Millet İttifakı 6 yalan söyledi... Ekrem İmamoğlu'nu mağdur etme oyununu açıklıyoruz